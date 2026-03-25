Кампуш о переносе матча с «Лансом»: «У «ПСЖ» нет ничего личного против них, то же самое было бы с другой командой. Мы хотим помочь Франции получить 5-е место в ЛЧ»
Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш объяснил позицию клуба по поводу возможного переноса матча с «Лансом».
Ранее парижане попросили перенести на другую дату гостевой матч с «Лансом», который запланирован на 11 апреля – между играми 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (8 и 14 апреля). «Ланс» заявлял, что не согласен с переносом.
«Лучшее решение – сыграть в другой день. В то же время я должен сказать вам, что у нас нет ничего личного против «Ланса». То же самое было бы и с любой другой командой.
Изначально мы хотели сыграть в Лиге чемпионов во вторник, потом в среду. Но поскольку «Ливерпуль» не может играть 15 апреля (дата трагедии на «Хиллсборо» – Спортс’‘), мы отдаем дань уважения истории «Ливерпуля», потому что это трагическая дата для клуба.
Наша идея всегда заключалась в том, чтобы защитить не только «ПСЖ», но и французский футбол в нынешнем контексте получения пятого места [в следующем розыгрыше Лиге чемпионов]. Лига 1 находится в положении, когда может потерять пятое место, и это создаст проблемы не только для «ПСЖ», но и для всех французских команд.
Обсуждение – это нормально, как и петиция. Это нормально, мы живем при демократии», – сказал Кампуш в эфире программы Rothen s’enflamme.
