Кампуш о переносе матча с «Лансом»: «У «ПСЖ» нет ничего личного против них, то же самое было бы с другой командой. Мы хотим помочь Франции получить 5-е место в ЛЧ»

Кампуш о переносе матча с «Лансом»: ничего личного, это поможет нашему футболу.

Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш объяснил позицию клуба по поводу возможного переноса матча с «Лансом».

Ранее парижане попросили перенести на другую дату гостевой матч с «Лансом», который запланирован на 11 апреля – между играми 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем » (8 и 14 апреля). «Ланс» заявлял , что не согласен с переносом.

«Лучшее решение – сыграть в другой день. В то же время я должен сказать вам, что у нас нет ничего личного против «Ланса». То же самое было бы и с любой другой командой.

Изначально мы хотели сыграть в Лиге чемпионов во вторник, потом в среду. Но поскольку «Ливерпуль» не может играть 15 апреля (дата трагедии на «Хиллсборо » – Спортс’‘), мы отдаем дань уважения истории «Ливерпуля», потому что это трагическая дата для клуба.

Наша идея всегда заключалась в том, чтобы защитить не только «ПСЖ», но и французский футбол в нынешнем контексте получения пятого места [в следующем розыгрыше Лиге чемпионов]. Лига 1 находится в положении, когда может потерять пятое место, и это создаст проблемы не только для «ПСЖ», но и для всех французских команд.

Обсуждение – это нормально, как и петиция. Это нормально, мы живем при демократии», – сказал Кампуш в эфире программы Rothen s’enflamme.

Гендиректор «Ланса» о возможном переносе матча с «ПСЖ»: «Это поднимает вопрос спортивной справедливости. Если LFP не будет защищать Лигу 1, то кто это сделает?»

«ПСЖ» о возможном переносе матча с «Лансом»: «Перспектива выхода двух клубов в полуфиналы еврокубков представляет собой возможность для Лиги 1 в спортивном и экономическом плане»