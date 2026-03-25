Женская команда «Барсы» разгромила «Реал» в 1/4 финала ЛЧ – 6:2. Игру на «Альфредо Ди Стефано» посетили 4203 болельщика

Женская команда «Барселоны» разгромила «Реал » в матче Лиги чемпионов.

Первая встреча команд в первом матче 1/4 финала турнира прошла на стадионе «Альфредо Ди Стефано» и завершилась победой «Барселоны» со счетом 6:2.

Как сообщает Marca, матч посетили 4203 болельщика. Максимальная вместимость арены – 6000 человек.

Ответное класико в женской Лиге чемпионов пройдет 2 апреля.