  • Отец Ямаля о сравнениях Ламина с Месси, Роналду и Мбаппе: «Не сравниваю сына ни с кем, кроме него самого. Уважаю всех футболистов – тех, кто играет сейчас и играл раньше»
Отец Ямаля о сравнениях Ламина с Месси, Роналду и Мбаппе: «Не сравниваю сына ни с кем, кроме него самого. Уважаю всех футболистов – тех, кто играет сейчас и играл раньше»

Отец Ямаля: не сравниваю сына ни с кем, кроме него самого.

Отец Ламина Ямаля заявил, что не сравнивал своего сына с Лионелем Месси, Криштиану Роналду или Килианом Мбаппе.

«Это ложь. Я не сравнивал сына ни с кем. Я сравниваю своего сына с ним самим. Он становится лучше себя в прошлом. Ламину не нужно ни с кем себя сравнивать, потому что никто никогда не сравнивал себя с ним.

Я уважаю всех футболистов – и тех, кто играет сейчас, и тех, кто появился раньше, и тех, кто играл до этого. Все они заслуживают уважения в равной степени», – сказал Мунир Насрауи в прямом эфире в инстаграме.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TyC Sports
Рано для таких сравнений. Чтобы стать с ними в один ряд, нужно стабильно отыграть на высшем уровне хотя бы лет 10. И Мбаппе тут лишний. Лео и Криш слишком высоко над остальными
Рано для таких сравнений. Чтобы стать с ними в один ряд, нужно стабильно отыграть на высшем уровне хотя бы лет 10. И Мбаппе тут лишний. Лео и Криш слишком высоко над остальными
Мбаппе тут затем что он выиграл ЧМ в 18 лет, а нынешним летом Ямалю как раз исполнится 18 в ходе ЧМ, вот и посмотрим посраниваем.
Ответ Михо
Рано для таких сравнений. Чтобы стать с ними в один ряд, нужно стабильно отыграть на высшем уровне хотя бы лет 10. И Мбаппе тут лишний. Лео и Криш слишком высоко над остальными
У Мбаппе золото и серебро ЧМ за 2 участия. Если выиграет еще раз, уже превзойдет их двоих.
Как будто Мбаппе в одном ряду с Месси и Роналду аха
Роналду и Месси в возрасте Мбаппе уже по несколько ЗМ имели, черепашка бы хоть один получил, чтобы его с ними сравнивать...
Удивительно умный ответ для этого гопаря
Ну это слишком адекватно для отца Ямаля , сразу видно что у них появились PR менеджеры
Ответ nicocastro
Ну это слишком адекватно для отца Ямаля , сразу видно что у них появились PR менеджеры
Может общение с цыганами не прошло бесследно...
Батя повзрослел 😁
Ламин уже лучший бомбардир и ассистент Барсы в Ла Лиге, и в это в 18 лет, явно прибавляет в плане забивания голов
Папа,развивается,как и сын))
А с каким Месси сравнивали?
