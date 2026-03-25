Отец Ямаля о сравнениях Ламина с Месси, Роналду и Мбаппе: «Не сравниваю сына ни с кем, кроме него самого. Уважаю всех футболистов – тех, кто играет сейчас и играл раньше»

Отец Ямаля: не сравниваю сына ни с кем, кроме него самого.

Отец Ламина Ямаля заявил, что не сравнивал своего сына с Лионелем Месси , Криштиану Роналду или Килианом Мбаппе .

«Это ложь. Я не сравнивал сына ни с кем. Я сравниваю своего сына с ним самим. Он становится лучше себя в прошлом. Ламину не нужно ни с кем себя сравнивать, потому что никто никогда не сравнивал себя с ним.

Я уважаю всех футболистов – и тех, кто играет сейчас, и тех, кто появился раньше, и тех, кто играл до этого. Все они заслуживают уважения в равной степени», – сказал Мунир Насрауи в прямом эфире в инстаграме.