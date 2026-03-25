  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин готов дискутировать с Дегтяревым о лимите: «Я уже все сказал в 2008 году, ничего не изменилось. Конкуренция – двигатель прогресса, неважно, с русскими или с нерусскими»
33

Карпин готов дискутировать с Дегтяревым о лимите: «Я уже все сказал в 2008 году, ничего не изменилось. Конкуренция – двигатель прогресса, неважно, с русскими или с нерусскими»

Карпин про лимит: я уже все сказал, конкуренция – двигатель прогресса.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с Нобелем Арустамяном высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

– Есть дискуссия довольно серьезная, что Министерство спорта собирается лимит ужесточить. Как вы на это реагируете?

– Как и реагировал.

– Вы противник лимита были исторически всегда. Вы против лимита.

– Ну все, все. Ничего не изменилось. Я уже все сказал в 2008 году. 17 лет назад, 18 почти.

– Вы готовы объяснять, дискутировать с министром спорта [Дегтяревым] на эту тему?

– Да. Если надо да, если мое мнение интересно, то да. Окей, вот он я здесь, готов дискутировать.

– Какие аргументы, давайте напомним.

– Да ну сколько можно, уже неинтересно. Ну они одни и те же: конкуренция – двигатель прогресса. Все. Конкуренция – неважно, с русскими конкурирую или с нерусскими, – сказал Карпин в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Кто выиграет ЛЧ?54212 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
logoВалерий Карпин
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Коммент.Шоу
logoНобель Арустамян
logoСборная России по футболу
Политика
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо Валеру министром спорта лучше, чем тренером
Ответ kanabeos
Надо Валеру министром спорта лучше, чем тренером
Карпина в Зенит!
Ответ kanabeos
Надо Валеру министром спорта лучше, чем тренером
Валера к нам не поедет
Банщик все равно ни чего не поймет не его профиль он работает по принципу обслужить верха
Ответ сергей петров
Банщик все равно ни чего не поймет не его профиль он работает по принципу обслужить верха
Да и откуда этому парному знать что означает слово конкуренция ?☝🏻
Он может с ней только и в бане встречался🤡
А что, с этим гондольером дискутировать.
С ноги пару раз, вот и вся дискуссия.
Валера давай, лично я за тебя!
За других не буду, я не депутат решать за остальных
В баню его зови, в баню!
А потом в душ, как бывший степной командир завещал, в душ!!!
Это, конечно, круто, дискуссии, вся фигня. Но только Дегтяреву время тратить на это не хочется. Да и не вывезет он никакую дискуссию на предмет спорта с людьми, которые понимают в этом. Решение министр примет, нужные показатели под правильным видом покажет, отчитается перед своим руководством и уйдет потом с поста министра на губернаторский пост, а футбол так и будет дальше жить с этим принятым решением о лимите.
Дегтярев не футбольный человек, как с ним можно дискутировать
Ответ Рубин2003
Дегтярев не футбольный человек, как с ним можно дискутировать
Александр, так что по Абаскалю в итоге? Берем обратно в Спартак или все же нет?
BetBoom Дискуссия Карпин - Дегтярёв. Ждём - не дождёмся.
Конкуренция – двигатель прогресса, неважно, с русскими или с нерусскими...
и нашим нападающим ещё придётся очень сильно постараться чтобы в количественном составе выиграть конкуренцию у пяти вызванных в сборную вратарей...
Ответ .ru
Конкуренция – двигатель прогресса, неважно, с русскими или с нерусскими... и нашим нападающим ещё придётся очень сильно постараться чтобы в количественном составе выиграть конкуренцию у пяти вызванных в сборную вратарей...
Можно кстати попробовать Максименко нападающим, хуже не будет
Ответ Спартак one love
Можно кстати попробовать Максименко нападающим, хуже не будет
в Спартаке так уж точно... наконец то Помазун получит свой шанс
Только вот не будет дискуссии. У Дёгтя позиция как и большинства властьимущих - "я - бох, а ты-лох"
Не совсем понятно, что за конкуренция, для которой "необходимы" легионеры, может быть в автономной лиге?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
