Карпин готов дискутировать с Дегтяревым о лимите: «Я уже все сказал в 2008 году, ничего не изменилось. Конкуренция – двигатель прогресса, неважно, с русскими или с нерусскими»

Карпин про лимит: я уже все сказал, конкуренция – двигатель прогресса.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с Нобелем Арустамяном высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ .

– Есть дискуссия довольно серьезная, что Министерство спорта собирается лимит ужесточить. Как вы на это реагируете?

– Как и реагировал.

– Вы противник лимита были исторически всегда. Вы против лимита.

– Ну все, все. Ничего не изменилось. Я уже все сказал в 2008 году. 17 лет назад, 18 почти.

– Вы готовы объяснять, дискутировать с министром спорта [Дегтяревым] на эту тему?

– Да. Если надо да, если мое мнение интересно, то да. Окей, вот он я здесь, готов дискутировать.

– Какие аргументы, давайте напомним.

– Да ну сколько можно, уже неинтересно. Ну они одни и те же: конкуренция – двигатель прогресса. Все. Конкуренция – неважно, с русскими конкурирую или с нерусскими, – сказал Карпин в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

