Карпин готов дискутировать с Дегтяревым о лимите: «Я уже все сказал в 2008 году, ничего не изменилось. Конкуренция – двигатель прогресса, неважно, с русскими или с нерусскими»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с Нобелем Арустамяном высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.
– Есть дискуссия довольно серьезная, что Министерство спорта собирается лимит ужесточить. Как вы на это реагируете?
– Как и реагировал.
– Вы противник лимита были исторически всегда. Вы против лимита.
– Ну все, все. Ничего не изменилось. Я уже все сказал в 2008 году. 17 лет назад, 18 почти.
– Вы готовы объяснять, дискутировать с министром спорта [Дегтяревым] на эту тему?
– Да. Если надо да, если мое мнение интересно, то да. Окей, вот он я здесь, готов дискутировать.
– Какие аргументы, давайте напомним.
– Да ну сколько можно, уже неинтересно. Ну они одни и те же: конкуренция – двигатель прогресса. Все. Конкуренция – неважно, с русскими конкурирую или с нерусскими, – сказал Карпин в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Дегтярев угрожает, что не согласует Карпина на должность в сборной – из-за критики лимита. А он может?
Карпин о том, что Дегтярев «может не согласовать его»: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают. Лимит? Ограничения – зло»
