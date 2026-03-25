Комиссионер МЛС Гарбер о Салахе: «Я очень хотел бы видеть его в нашей лиге. Он был бы великолепным игроком для нас»

Комиссионер МЛС о Салахе: я бы очень хотел, чтобы он играл у нас.

Комиссионер МЛС Дон Гарбер считает, что Мохамед Салах мог бы оказать значительное влияние на североамериканский чемпионат.

Ранее 33-летний вингер «Ливерпуля» объявил , что покинет клуб АПЛ по окончании сезона. Сообщалось, что предложение египтянину готов сделать «Интер Майами».

«Я очень хотел бы видеть [Салаха] в нашей лиге.

Я не мог сказать этого, пока он не объявил о своем уходе из «Ливерпуля ». Но каким бы великолепным игроком он был бы для МЛС.

И я думаю, мы бы предоставили ему отличную платформу», – заявил Гарбер.