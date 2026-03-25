Комиссионер МЛС Гарбер о Салахе: «Я очень хотел бы видеть его в нашей лиге. Он был бы великолепным игроком для нас»
Комиссионер МЛС Дон Гарбер считает, что Мохамед Салах мог бы оказать значительное влияние на североамериканский чемпионат.
Ранее 33-летний вингер «Ливерпуля» объявил, что покинет клуб АПЛ по окончании сезона. Сообщалось, что предложение египтянину готов сделать «Интер Майами».
«Я очень хотел бы видеть [Салаха] в нашей лиге.
Я не мог сказать этого, пока он не объявил о своем уходе из «Ливерпуля». Но каким бы великолепным игроком он был бы для МЛС.
И я думаю, мы бы предоставили ему отличную платформу», – заявил Гарбер.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Салах в млс за сезон 100 забьет ,скриньте
