  Комиссионер МЛС Гарбер о Салахе: «Я очень хотел бы видеть его в нашей лиге. Он был бы великолепным игроком для нас»
Комиссионер МЛС Гарбер о Салахе: «Я очень хотел бы видеть его в нашей лиге. Он был бы великолепным игроком для нас»

Комиссионер МЛС Дон Гарбер считает, что Мохамед Салах мог бы оказать значительное влияние на североамериканский чемпионат.

Ранее 33-летний вингер «Ливерпуля» объявил, что покинет клуб АПЛ по окончании сезона. Сообщалось, что предложение египтянину готов сделать «Интер Майами».

«Я очень хотел бы видеть [Салаха] в нашей лиге.

Я не мог сказать этого, пока он не объявил о своем уходе из «Ливерпуля». Но каким бы великолепным игроком он был бы для МЛС.

И я думаю, мы бы предоставили ему отличную платформу», – заявил Гарбер.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Салах в млс за сезон 100 забьет ,скриньте
Салах перейдет в клуб из Саудовской Аравии, считают букмекеры. Переезд в МЛС менее вероятен
Агент Салаха об уходе из «Ливерпуля»: «Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это означает, что никто не знает»
«Аль-Иттихад» и агент Салаха ведут переговоры. Вингер «Ливерпуля» более открыт к переходу, чем в прошлом году (Foot Mercato)
Салах, Винисиус, Бруну и Левандовски – в числе 50 звезд, рассматриваемых саудовскими клубами. Цель – сохранить интерес к лиге на фоне возможного ухода Роналду
