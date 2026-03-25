Вратарь Никарагуа Пинеда о России: «Очень красивая страна, очень жизнерадостные люди. Нас тепло и радушно встретили. Я благодарен россиянам за то, что открыли нам свои двери»

Вратарь Никарагуа о России: очень красивая страна, жизнерадостные люди.

Вратарь сборной Никарагуа Адонис Пинеда рассказал о своих первых впечатлениях о России.

Команда Никарагуа сегодня приземлилась в Краснодаре перед BetBoom товарищеским матчем с Россией, который пройдет 27 марта. Гостей по прилету встретили караваем, песнями и плясками.

«Очень красивая страна, очень жизнерадостные люди. С момента нашего прибытия нас очень тепло и радушно встретили.

Я благодарен за возможность быть здесь и благодарен России и вам, россиянам, за то, что открыли нам свои двери, позволили приехать на этот матч», – сказал Пинеда.