Вратарь Никарагуа Пинеда о России: «Очень красивая страна, очень жизнерадостные люди. Нас тепло и радушно встретили. Я благодарен россиянам за то, что открыли нам свои двери»
Вратарь сборной Никарагуа Адонис Пинеда рассказал о своих первых впечатлениях о России.
Команда Никарагуа сегодня приземлилась в Краснодаре перед BetBoom товарищеским матчем с Россией, который пройдет 27 марта. Гостей по прилету встретили караваем, песнями и плясками.
«Очень красивая страна, очень жизнерадостные люди. С момента нашего прибытия нас очень тепло и радушно встретили.
Я благодарен за возможность быть здесь и благодарен России и вам, россиянам, за то, что открыли нам свои двери, позволили приехать на этот матч», – сказал Пинеда.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Хорошие люди в этих маленьких странах. Воспитанные , благодарные 🙂
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем