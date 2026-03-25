CAF назначила нового ответственного за апелляционное жюри за 2 недели до решения по Кубку Африки. Он включил в него президента федерации Туниса, тесно связанного с коллегой из Марокко (Sport News Africa)

CAF повлияла на работу апелляционного комитета перед решением по Кубку Африки.

Конфедерация африканского футбола (CAF) вмешивалась в работу апелляционного комитета, присудившего победу сборной Марокко на Кубке Африки.

Ранее CAF приняла решение присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026 после поданной марокканцами апелляции. Сенегалу было засчитано техническое поражение за уход с поля во время матча.

После консультаций с многочисленными внутренними источниками Sport News Africa утверждает, что администрация CAF вмешалась в якобы «независимый» процесс Апелляционного совета, нарушив правила и уставы, установленные самой конфедерацией.

Чуть более чем за две недели до заседания Апелляционного совета генеральный секретарь CAF Верон Мосенго-Омба уволил Ясина Османа Роблеха, директора независимых органов в юридическом отделе. Официально это увольнение было частью более широкой реорганизации отдела и не содержало конкретных обвинений в неправомерном поведении.

Отмечается, что увольнение директора, ответственного за работу апелляционного жюри, именно в тот момент вызывало большое недоумение. Более того, генеральный секретарь не назначил ему замену.

Роблех отвечал за Дисциплинарный комитет и апелляционное жюри, обеспечивая соблюдение правил и надлежащее функционирование комитетов. Хотя по контракту он был связан с CAF, он не входил в администрацию, чтобы сохранить свою независимость. Вместе с председателем каждого комитета, который запрашивал определенное количество присяжных для каждого дела, он координировал процесс и предлагал имена для включения в состав жюри. Это была ключевая роль в предотвращении вмешательства и обеспечении максимальной беспристрастности каждого жюри в зависимости от дела.

По данным Sport News Africа, в отсутствие Роблеха Седрик Агей, недавно назначенный на пост директора CAF по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований генеральным секретарем, чей офис он ранее возглавлял, вмешался в процесс отбора членов жюри.

Агей, чье назначение само по себе называют неправомерным, напрямую отобрал пять членов жюри, запрошенных председателем Апелляционного комитета Роли Дайбо Харриманом. Согласно некоторым внутренним источникам, назначения были во многом инициированы юридическим директором, что вызвало опасения.

В частности, решение включить в жюри президента Футбольной федерации Туниса Моэза Бен Насри, вероятно, нарушило дисциплинарный кодекс CAF.

Насри был обязан «заявить о любом конфликте интересов» до начала заседания. Он тесно связан с президентом Марокканской федерации Фузи Лекджа, чья поддержка помогла ему во время избирательной кампании в Тунисе. Кроме того, тунисец – единственный член комиссии, активно участвующий в управлении футболом.

Утверждается, что недовольный ситуацией Исполнительный комитет может потребовать подотчетности от президента организации Патрика Мотсепе на следующем заседании CAF, запланированном на 29 марта.

