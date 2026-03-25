27

Канчельскис о Лусиано в ЦСКА: «Торрес перешел из «Ливерпуля» в «Челси» и исчез, Шевченко пропал в Лондоне, уйдя из «Милана», – здесь то же самое. Не та команда и не тот стиль, видимо»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о выступлениях Лусиано Гонду за ЦСКА.

Аргентинский нападающий перешел в ЦСКА из «Зенита» зимой в рамках обмена на защитника Игоря Дивеева. В 5 матчах за армейцев Лусиано не забил ни одного гола.

«Видимо, не та команда и не тот стиль. Бывает, что игрок в одной команде играет хорошо, переходит в другую и не может себя проявить.

Например, Торрес, который перешел из «Ливерпуля» в «Челси» и исчез. Шевченко тоже в Лондоне пропал, уйдя из «Милана». Здесь то же самое», – сказал Канчельскис.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
27 комментариев
а может когда Лусиано проведёт в ЦСКА столько же времени как Торрес в Ливерпуле или Шевченко в Челси выводы сделаем... всё таки три недели это как бы и не срок
Можно подумать, что Гондоу и в Зените феерил
Как будто бы, немного не те личности, чтобы сравнивать с ними Гонду при всём уважении)))
Сравнивать топ-форвардов с вот этим ?! 🤦🤦🤦
Нап должен быть ярким,а его не видно
Сравнил арматуру с пальцем)
На меня гнали мол я бред пишу. Но я оказался прав. Не может потенциально крутой снайпер к 25 годам иметь 45 голов. Человек год не забивает. Это игрок уровня хуже чем Мусаев хуже чем Чалов . Статистика оценка нападающего. Да можно не оценивать если он играет в условном Нижнем или Акрона. Но он играл в Зените . И на тот момент там не было Малкома или Халка или Рондона или Дзюбы .Гонду просто слабый игрок и точка
Так он в прф забил 10 голов за полсезона. Это плохой результат ?
Но потом стух
Бред и пишешь. Лусиано 24 года и 40 голов в чемпионатах. У Чалова в том же возрасте было 45 голов чемпионатах. Но Чалов на другой континент не переезжал, варился в домашней команде, играющей в атакующий футбол и лидера чемпионата.

Удивляет как кони продолжают считать Чалова достойным нападающим. С самого начала очевидно, что игрок уровня Агаларова, Бухарова, Адамова. Кстати, у Агаларова тоже около 40 голов, но набил он их в Уфе, Тереке, Махачкале.
Не понимаю, тех кто верил в Лусиано. Это же посредственный игрок. Если был бы классным, то играл бы в Зените. А так, он не потянул Зенит и его слили.
Анализируя ваш комментарий, он был создан для пробы в зените, но что-то пошло не так и теперь что ему и миллионам футболистов делать то в итоге ? 😂
Лусиано и в Зените был не пря вау. Иначе не проиграл бы конкуренцию Касьерре, в сторону Соболева ещё лимит
5 матчей провел , "видимо не та команда , не тот стиль " . Смешно . Давайте после 1 матча еще судить будем . Мне кажется , он под стиль ЦСКА больше подходит чем Зенита
Орлов о Лусиано: «Он погиб в «Зените» – из-за того, что на скамейке просидел, за ЦСКА выходит никакой. От них с Бариновым никакой пользы, при всем уважении»
вчера, 15:13
Гришин о ЦСКА: «Баринов не успевает за Обляковым и Кисляком. В «Локо» он делал разницу, а здесь не встроен в игру. Лусиано не забивает почти год – теперь ясно, почему «Зенит» с ним расстался»
22 марта, 11:12
У Гонду 0+0, желтая и красная в 5 матчах за ЦСКА после перехода из «Зенита» в обмен на Дивеева. Вышедший вместо аргентинца Мусаев через 8 минут забил «Махачкале»
21 марта, 14:50
