Канчельскис о Лусиано в ЦСКА: «Торрес перешел из «Ливерпуля» в «Челси» и исчез, Шевченко пропал в Лондоне, уйдя из «Милана», – здесь то же самое. Не та команда и не тот стиль, видимо»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о выступлениях Лусиано Гонду за ЦСКА.
Аргентинский нападающий перешел в ЦСКА из «Зенита» зимой в рамках обмена на защитника Игоря Дивеева. В 5 матчах за армейцев Лусиано не забил ни одного гола.
«Видимо, не та команда и не тот стиль. Бывает, что игрок в одной команде играет хорошо, переходит в другую и не может себя проявить.
Например, Торрес, который перешел из «Ливерпуля» в «Челси» и исчез. Шевченко тоже в Лондоне пропал, уйдя из «Милана». Здесь то же самое», – сказал Канчельскис.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
27 комментариев
Но потом стух
Удивляет как кони продолжают считать Чалова достойным нападающим. С самого начала очевидно, что игрок уровня Агаларова, Бухарова, Адамова. Кстати, у Агаларова тоже около 40 голов, но набил он их в Уфе, Тереке, Махачкале.