Канчельскис о Лусиано в ЦСКА: «Торрес перешел из «Ливерпуля» в «Челси» и исчез, Шевченко пропал в Лондоне, уйдя из «Милана», – здесь то же самое. Не та команда и не тот стиль, видимо»

Канчельскис о Лусиано в ЦСКА: не та команда и не тот стиль, видимо.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о выступлениях Лусиано Гонду за ЦСКА .

Аргентинский нападающий перешел в ЦСКА из «Зенита » зимой в рамках обмена на защитника Игоря Дивеева. В 5 матчах за армейцев Лусиано не забил ни одного гола.

«Видимо, не та команда и не тот стиль. Бывает, что игрок в одной команде играет хорошо, переходит в другую и не может себя проявить.

Например, Торрес, который перешел из «Ливерпуля » в «Челси» и исчез. Шевченко тоже в Лондоне пропал, уйдя из «Милана». Здесь то же самое», – сказал Канчельскис.