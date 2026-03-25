  Карпин об оценке сборной России: «Мы не смотрим на результат в нынешней ситуации. Если я недоволен игрой, это важнее победы. Во Вьетнаме выиграли 3:0, но ничего хорошего там не было»
Карпин об оценке сборной России: «Мы не смотрим на результат в нынешней ситуации. Если я недоволен игрой, это важнее победы. Во Вьетнаме выиграли 3:0, но ничего хорошего там не было»

Карпин об оценке сборной России: мы не смотрим сейчас на результаты матчей.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с Нобелем Арустамяном порассуждал об оценке игры национальной команды.

– Валерий Георгиевич, если вы говорите, зачем смотрим на результат, как тогда оценивать сборную России?

– По игре.

– По игре, то есть мы не смотрим на результат сейчас в эти годы?

– Мы не смотрим. Да, конечно, мы не смотрим на результат, потому что находимся в той ситуации, в которой находимся. Любого тренера спросите на сборах. Вот сейчас были сборы январь-февраль. Хоть один тренер заострил [внимание] на результатах? Болельщики – да.

– Ну это нельзя сравнивать. Сборы условного «Локомотива», «Спартака», «Зенита» в январе и матчи сборной России, которые собирают по 40 тысяч [фанатов]. На мой взгляд, все равно болельщики скучают по официальным матчам, им нужен результат сборной России.

– И мы скучаем по официальным матчам.

– Все равно они же не специалисты, как вы или как остальные тренеры – вот в этом матче сыграли неплохо, поэтому похвалим, несмотря на поражение. Они ждут побед. Хотя бы в товарищеских матчах.

– Они есть и были. Да, как бы 4 года или сколько там лет не проигрывали.

– Соперники были другие.

– Соперниками Камерун был, например, Нигерия, Сербия. Не все команды были Брунеем, так скажем. Были команды хорошие, такого же уровня или даже, как по мне, сильнее, тот же Камерун. Та же Нигерия сильнее, чем Перу, например, или Чили, и был результат.

Да, в ноябре не получилось добиться двух побед. Ну, еще раз, для меня это было важнее победы, когда я был совсем не доволен в плане игры. В том же Вьетнаме мы выиграли 3:0, игра, мягко говоря… Понятно, было жарко и душно, но игра сама по себе мне не понравилась, результат – 3:0. Великолепно, все хорошо и замечательно. Нет, ничего хорошего и замечательного там не было. Это я одну игру беру, были и другие такие, – сказал Карпин в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
На данный момент работа главным тренером сборной России - это, возможно, самая бесполезная работа в мире. Бесполезней даже, чем инстаграмные лайф-коучи и тестировщики диванов.
Ответ peacock_
На данный момент работа главным тренером сборной России - это, возможно, самая бесполезная работа в мире. Бесполезней даже, чем инстаграмные лайф-коучи и тестировщики диванов.
Бред, сборная нужна всегда
Ответ peacock_
На данный момент работа главным тренером сборной России - это, возможно, самая бесполезная работа в мире. Бесполезней даже, чем инстаграмные лайф-коучи и тестировщики диванов.
1. За эти игры идут очки в рейтинг;
2. Эти игры смотрят тысячи болельщиков, всё-таки это сборная и действительно интересно в каком она сейчас составе, состоянии, хоть и на фоне таких соперников (хотя в футбол сейчас все играть умеют, посмотрите кто будет на ЧМ);
3. Вы читаете новости о ней, пишите комментарии и явно игры будете смотреть...
За товарищеские матчи дают какие-то очки в рейтинге, которые сказывается на соперниках в отборах. Так вот - была серия Южного парка, где героям сериала нужно было бороться с супер прокаченным игроком, чтобы подтянуть свои показатели они часами убивали кабанов в лесу, это давало маленькие, но очки. Здесь примерно тоже самое
как можно оценивать команду по игре когда каждые новые полчаса это уже совсем другая команда...
но в случае Валеры это вопрос конечно же риторический...
Волосатый Шарлотан!
Вьетнамские флешбеки Карпина
Материалы по теме
Карпин про матчи с южноамериканцами: «Результат хотелось бы лучше, но говорить, что игра была плохой – нет. С Перу – ошибка Сафонова, 1 из 1000 ударов так забьют. С Чили сами себе создали моменты»
сегодня, 17:47
Тренер Никарагуа о матче с Россией: «Уровень российского футбола – один из самых высоких в мире, многие игроки выступают в лучших европейских чемпионатах. Надеемся, что будем соответствовать»
сегодня, 15:24
Быстров о сборной России: «Зачем опять по 40 человек вызывают? Тренеры за два года не смогли определиться с костяком? Давайте тогда всех россиян из РПЛ вызывать – будет 100 человек»
вчера, 12:57
Форвард сборной Никарагуа о матче с Россией: «Это скорее возможность приобрести ценный опыт, а не про результат»
13 марта, 06:53
Рекомендуем
Главные новости
Карпин не согласится возглавить «Спартак», работая в сборной: «Совмещать не буду – даже если «Реал». У меня контракт еще два года»
53 минуты назад
Льоренте не считает солнце вредным для кожи: «Проблема в том, что вы не видите его весь год, а потом проводите 7 часов на пляже. Это как не заниматься спортом, поднять 200 кг и повредить колени»
сегодня, 21:36
Анчелотти о реакции на невызов Неймара в сборную: «У всех в футболе может быть свое мнение. Я слежу за всеми и должен уважать каждое из них»
сегодня, 21:28
Хакан Чалханоглу: «Молодое поколение немного лениво, но без жертв никуда не продвинуться. Мотивации не всегда хватает, требуется дисциплина»
сегодня, 21:19
«Арсенал» хочет подписать Хвичу летом. Окружение вингера открыто к идее перехода, но «ПСЖ» не готов продавать игрока и «займет жесткую позицию» (The Independent)
сегодня, 20:52
Канчельскис о Лусиано в ЦСКА: «Торрес перешел из «Ливерпуля» в «Челси» и исчез, Шевченко пропал в Лондоне, уйдя из «Милана», – здесь то же самое. Не та команда и не тот стиль, видимо»
сегодня, 20:24
Мбаппе опроверг, что «Реал» обследовал ему не то колено: «Когда нет общения с прессой, все этим пользуются. Я косвенно несу за это ответственность, возможно»
сегодня, 20:14
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
сегодня, 20:00Тесты и игры
Винисиус о Неймаре: «Он делает все, чтобы вернуться в сборную – решение за тренером, но мы хотим играть вместе с лучшими. Анчелотти всегда говорит с нами, этот диалог очень важен для нас»
сегодня, 19:48
Отец Ямаля: «Ламин не показал и 20% своих футбольных качеств. Запомните это»
сегодня, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Тот самый фанат «МЮ» совсем зарос – вот это грива на 536-й день челленджа!
32 минуты назадВидеоСпортс"
Делегация «Овьедо» встретилась с папой римским в Ватикане в честь 100-летия клуба. Льву XIV подарили футболку команды, копию статуи Девы Марии и юбилейную книгу
34 минуты назад
УЕФА оштрафовал «Бенфику» на 73 000 евро за расистское поведение болельщиков, бросание предметов и использование лазерных указок в 1-м стыковом матче ЛЧ с «Реалом»
37 минут назад
Сын Симеоне Джанлука о характере Диего: «Отец не любит проигрывать даже в настольные игры и карты – всегда играет с нами так, будто от этого зависит его жизнь. За столом говорим только о футболе»
59 минут назад
Мбаппе пошутил о возможности стать звездой ЧМ-2026: «Не то чтобы меня тут не знали, учитывая, как трудно мне было выйти из отеля»
сегодня, 21:21
Невеш отпраздновал день рождения в стиле «Острых козырьков»
сегодня, 20:57Фото
Женская команда «Барсы» разгромила «Реал» в 1/4 финала ЛЧ – 6:2. Игру на «Альфредо Ди Стефано» посетили 4203 болельщика
сегодня, 20:36
Комиссионер МЛС Гарбер о Салахе: «Я очень хотел бы видеть его в нашей лиге. Он был бы великолепным игроком для нас»
сегодня, 20:32
Мусиале и Виртцу посвятили выставку «Супергерои. Иммерсивный опыт» в Немецком футбольном музее Дортмунда. Это первая экспозиция музея в честь действующих игроков
сегодня, 20:18Фото
В суде Испании прошло слушание по иску Ла Лиги к AFE по поводу протестов игроков против матча в Майами. Ла Лига заявила об ущербе на 8,7 млн евро
сегодня, 20:03
Рекомендуем