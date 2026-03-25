Карпин об оценке сборной России: «Мы не смотрим на результат в нынешней ситуации. Если я недоволен игрой, это важнее победы. Во Вьетнаме выиграли 3:0, но ничего хорошего там не было»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с Нобелем Арустамяном порассуждал об оценке игры национальной команды.
– Валерий Георгиевич, если вы говорите, зачем смотрим на результат, как тогда оценивать сборную России?
– По игре.
– По игре, то есть мы не смотрим на результат сейчас в эти годы?
– Мы не смотрим. Да, конечно, мы не смотрим на результат, потому что находимся в той ситуации, в которой находимся. Любого тренера спросите на сборах. Вот сейчас были сборы январь-февраль. Хоть один тренер заострил [внимание] на результатах? Болельщики – да.
– Ну это нельзя сравнивать. Сборы условного «Локомотива», «Спартака», «Зенита» в январе и матчи сборной России, которые собирают по 40 тысяч [фанатов]. На мой взгляд, все равно болельщики скучают по официальным матчам, им нужен результат сборной России.
– И мы скучаем по официальным матчам.
– Все равно они же не специалисты, как вы или как остальные тренеры – вот в этом матче сыграли неплохо, поэтому похвалим, несмотря на поражение. Они ждут побед. Хотя бы в товарищеских матчах.
– Они есть и были. Да, как бы 4 года или сколько там лет не проигрывали.
– Соперники были другие.
– Соперниками Камерун был, например, Нигерия, Сербия. Не все команды были Брунеем, так скажем. Были команды хорошие, такого же уровня или даже, как по мне, сильнее, тот же Камерун. Та же Нигерия сильнее, чем Перу, например, или Чили, и был результат.
Да, в ноябре не получилось добиться двух побед. Ну, еще раз, для меня это было важнее победы, когда я был совсем не доволен в плане игры. В том же Вьетнаме мы выиграли 3:0, игра, мягко говоря… Понятно, было жарко и душно, но игра сама по себе мне не понравилась, результат – 3:0. Великолепно, все хорошо и замечательно. Нет, ничего хорошего и замечательного там не было. Это я одну игру беру, были и другие такие, – сказал Карпин в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
