Карпин об оценке сборной России: «Мы не смотрим на результат в нынешней ситуации. Если я недоволен игрой, это важнее победы. Во Вьетнаме выиграли 3:0, но ничего хорошего там не было»

Карпин об оценке сборной России: мы не смотрим сейчас на результаты матчей.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с Нобелем Арустамяном порассуждал об оценке игры национальной команды.

– Валерий Георгиевич, если вы говорите, зачем смотрим на результат, как тогда оценивать сборную России?

– По игре.

– По игре, то есть мы не смотрим на результат сейчас в эти годы?

– Мы не смотрим. Да, конечно, мы не смотрим на результат, потому что находимся в той ситуации, в которой находимся. Любого тренера спросите на сборах. Вот сейчас были сборы январь-февраль. Хоть один тренер заострил [внимание] на результатах? Болельщики – да.

– Ну это нельзя сравнивать. Сборы условного «Локомотива», «Спартака», «Зенита» в январе и матчи сборной России, которые собирают по 40 тысяч [фанатов]. На мой взгляд, все равно болельщики скучают по официальным матчам, им нужен результат сборной России.

– И мы скучаем по официальным матчам.

– Все равно они же не специалисты, как вы или как остальные тренеры – вот в этом матче сыграли неплохо, поэтому похвалим, несмотря на поражение. Они ждут побед. Хотя бы в товарищеских матчах.

– Они есть и были. Да, как бы 4 года или сколько там лет не проигрывали.

– Соперники были другие.

– Соперниками Камерун был, например, Нигерия, Сербия . Не все команды были Брунеем, так скажем. Были команды хорошие, такого же уровня или даже, как по мне, сильнее, тот же Камерун. Та же Нигерия сильнее, чем Перу, например, или Чили, и был результат.

Да, в ноябре не получилось добиться двух побед. Ну, еще раз, для меня это было важнее победы, когда я был совсем не доволен в плане игры. В том же Вьетнаме мы выиграли 3:0, игра, мягко говоря… Понятно, было жарко и душно, но игра сама по себе мне не понравилась, результат – 3:0. Великолепно, все хорошо и замечательно. Нет, ничего хорошего и замечательного там не было. Это я одну игру беру, были и другие такие, – сказал Карпин в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».