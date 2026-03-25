Мбаппе опроверг, что «Реал» обследовал ему не то колено: «Когда нет общения с прессой, все этим пользуются. Я косвенно несу за это ответственность, возможно»

Мбаппе: неправда, что мне обследовали не то колено.

Нападающий «Реала » и сборной Франции Килиан Мбаппе опроверг информацию об ошибке клубных врачей при лечении его травмы.

Напомним, у Мбаппе возникли проблемы с коленом после матча с «Сельтой» 7 декабря, форвард пропустил ряд игр в январе и феврале.

Ранее французский журналист Даниэль Риоло заявил: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено . Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего». Позже информацию подтвердил ряд испанских журналистов.

«Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности. Возможно, я косвенно несу за это ответственность. Когда нет общения [с прессой], все этим пользуются, такова наша игра.

Наше взаимодействие с «Реалом» всегда было довольно прозрачным. Мы переживаем важный момент сезона, я хотел, чтобы команда побеждала [в мое отсутствие], это прекрасно. Когда я получил травму в начале января, все думали, что я был единственным решением клуба, но это было не так», – сказал Мбаппе.