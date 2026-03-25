  • Мбаппе опроверг, что «Реал» обследовал ему не то колено: «Когда нет общения с прессой, все этим пользуются. Я косвенно несу за это ответственность, возможно»
9

Мбаппе: неправда, что мне обследовали не то колено.

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе опроверг информацию об ошибке клубных врачей при лечении его травмы.

Напомним, у Мбаппе возникли проблемы с коленом после матча с «Сельтой» 7 декабря, форвард пропустил ряд игр в январе и феврале.

Ранее французский журналист Даниэль Риоло заявил: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего». Позже информацию подтвердил ряд испанских журналистов.

«Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности. Возможно, я косвенно несу за это ответственность. Когда нет общения [с прессой], все этим пользуются, такова наша игра.

Наше взаимодействие с «Реалом» всегда было довольно прозрачным. Мы переживаем важный момент сезона, я хотел, чтобы команда побеждала [в мое отсутствие], это прекрасно. Когда я получил травму в начале января, все думали, что я был единственным решением клуба, но это было не так», – сказал Мбаппе.

Кто выиграет ЛЧ?54441 голос
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
Один испанский карп набросил дерьма на вентилятора, а весь мир поел.
А Мбаппе доволен и рад. Его не заляпало.
Тут сектанты хлопали в ладоши с надеждой что это правда😂
Ответ t67pkgbbvw
Тут сектанты хлопали в ладоши с надеждой что это правда😂
Сектанты бились в экстазе
Киллиан, твою дивизию ! Ты сорвёшь весь трафик на Спортсе…
А колено разве надо было?
Так общайся с прессой, почему нет? Спокойно, без выноса мусора. Объясняй. Все будут рады.
изначально было понятно что это бред. там же явно обследывает не одна бабка которая вот-вот на пенсию идет, а целая группа врачей.
но Киллиан прав, он и клуб виноваты тем что нет давали информацию про характер травмы, и про сроки возвращание, потому и каждый журналюга гадал про степень травмы.а после того как выяснилась что Родриго играл с травмой колен полутора года то уже пошли все самые люто-трешовые догадки от них)
в любом случае, желаем Киллиану здоровье, и надеюсь реально залечил травму а не как с Умтити только ради ЧМ быстро вернулся, думаю в таком случае мир потеряет топ игрока, тем более в отличии от Умтити игра Киллиана больше зависит от его физического здоровья.
