Мбаппе опроверг, что «Реал» обследовал ему не то колено: «Когда нет общения с прессой, все этим пользуются. Я косвенно несу за это ответственность, возможно»
Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе опроверг информацию об ошибке клубных врачей при лечении его травмы.
Напомним, у Мбаппе возникли проблемы с коленом после матча с «Сельтой» 7 декабря, форвард пропустил ряд игр в январе и феврале.
Ранее французский журналист Даниэль Риоло заявил: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего». Позже информацию подтвердил ряд испанских журналистов.
«Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности. Возможно, я косвенно несу за это ответственность. Когда нет общения [с прессой], все этим пользуются, такова наша игра.
Наше взаимодействие с «Реалом» всегда было довольно прозрачным. Мы переживаем важный момент сезона, я хотел, чтобы команда побеждала [в мое отсутствие], это прекрасно. Когда я получил травму в начале января, все думали, что я был единственным решением клуба, но это было не так», – сказал Мбаппе.
А Мбаппе доволен и рад. Его не заляпало.
но Киллиан прав, он и клуб виноваты тем что нет давали информацию про характер травмы, и про сроки возвращание, потому и каждый журналюга гадал про степень травмы.а после того как выяснилась что Родриго играл с травмой колен полутора года то уже пошли все самые люто-трешовые догадки от них)
в любом случае, желаем Киллиану здоровье, и надеюсь реально залечил травму а не как с Умтити только ради ЧМ быстро вернулся, думаю в таком случае мир потеряет топ игрока, тем более в отличии от Умтити игра Киллиана больше зависит от его физического здоровья.