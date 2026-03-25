  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
Фото
1

Мусиале и Виртцу посвятили выставку «Супергерои. Иммерсивный опыт» в Немецком футбольном музее Дортмунда. Это первая экспозиция музея в честь действующих игроков

В Дортмунде открылась выставка, посвященная Мусиале и Виртцу.

Немецкий музей футбола в Дортмунде открыл выставку «Супергерои. Джамал Мусиала. Флориан Виртц. Иммерсивный опыт». Выставка рассказывает историю двух игроков сборной Германии в мультимедийном формате.

«Впервые Немецкий музей футбола посвящает целую экспозицию двум нынешним суперзвездам. Выставка, которая продлится до конца года, была разработана в тесном сотрудничестве с Джамалом Мусиалой и Флорианом Виртцем.

В этой масштабной постановке выставочное пространство площадью 1000 м² превращается в мощное визуальное пространство с множеством проекций. История Джамала Мусиалы и Флориана Виртца переплетается с высококачественными видеоматериалами, фотографиями, комиксами, анимацией собственного производства и необычными экспонатами. Звуки и тональности передают звуковой ландшафт современного футбольного мира. Это грандиозное шоу находится на стыке цифрового и аналогового выставочного дизайна, между кино и перформансом. Посетители видят Джамала Мусиалу и Флориана Виртца с совершенно новой точки зрения – они ощущают ауру двух крупнейших звезд национальной сборной прямо сейчас.

В дополнение к этой масштабной постановке, однако отдельно от нее, Немецкий футбольный музей представляет галерейную выставку «Живи своей мечтой! История Джамала Мусиалы и Флориана Виртца», оформленную как графический роман, охватывающий прошлое и будущее», – сообщается на сайте Немецкого музея футбола.

Фото: instagram.com/fussballmuseum

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Deutsches Fußballmuseum
logoФлориан Виртц
logoСборная Германии по футболу
logoДжамал Мусиала
болельщики
logoБавария
logoЛиверпуль
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
logoИскусство
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошие мотиватор для молодёжи
Читайте новости футбола в любимой соцсети
