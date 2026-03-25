В суде Испании прошло слушание по иску Ла Лиги к AFE по поводу протестов игроков против матча в Майами. Ла Лига заявила об ущербе на 8,7 млн евро

В Испании начался суд по поводу протеста игроков Ла Лиги против матча в Майами.

В Испании прошло слушание по иску Ла Лиги к Ассоциации футболистов Испании по поводу протеста футболистов против переноса матча в Майами.

Напомним, игроки клубов Ла Лиги стояли на месте в первые 15 секунд каждого матча 9-го тура в знак протеста против проведения матча чемпионата Испании в США. После протестов игра «Вильярреала » с «Барселоной» в 17-м туре, которая должна была состояться в Майами 20 декабря, была отменена . В январе Ла Лига пожаловалась на акцию в суд, поскольку расценила ее как забастовку.

Как передает Mundo Deportivo, в среду иск Ла Лиги к AFE был рассмотрен в Национальном суде Испании. На слушании представители лиги настаивали, что акция игроков была незаконной забастовкой и принесла ущерб в размере 8,7 миллиона евро, а также навредила имиджу турнира.

AFE, в свою очередь, утверждает, что это был протест, направленный на свободу выражения мнений, и отрицает факт нанесения ущерба, поскольку этому не было представлено каких-либо доказательств. По мнению профсоюза, репутационный ущерб является следствием действий самой Ла Лиги, а не игроков.

Сообщается, что судебное разбирательство завершилось, и теперь стороны ожидают решения суда.