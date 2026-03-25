Отец Ямаля: «Ламин не показал и 20% своих футбольных качеств. Запомните это»

Отец Ямаля: Ламин не показал и 20% своих способностей.

«Ламин не продемонстрировал и 20% своих футбольных качеств, запомните это. Это говорит его отец», – сказал Мунир Насрауи в прямом эфире в инстаграме.

В 35 матчах текущего сезона за «Барселону» Ямаль забил 21 гол и сделал 14 ассистов.

