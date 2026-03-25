Отец Ямаля: «Ламин не показал и 20% своих футбольных качеств. Запомните это»
«Ламин не продемонстрировал и 20% своих футбольных качеств, запомните это. Это говорит его отец», – сказал Мунир Насрауи в прямом эфире в инстаграме.
В 35 матчах текущего сезона за «Барселону» Ямаль забил 21 гол и сделал 14 ассистов.
Отец Ямаля о сравнениях Ламина с Месси, Роналду и Мбаппе: «Не сравниваю сына ни с кем, кроме него самого. Уважаю всех футболистов – тех, кто играет сейчас и играл раньше»
Кто выиграет ЛЧ?54445 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TyC Sports
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да Насрауи что он сказал
Какой-то он немного Эбана.
История показывает, лучше родственникам быть в тени, а не выходить в СМИ.
Тем более таким
Чего там 20 %, я и 1 % своих футбольных качеств не продемонстрировал. Запомните это
И не покажет, добавил он потом)
Спустя год: "Ямаль больше не будет хорошим мальчиком!"
Отец постигает профессию агента))
😂😂😂😂😂😂
Записал, чтобы не забыть
Как я ненавижу вот эти разговоры, что 20% не показал, 10% не показал. Тот же Балоттели взять, все говорили что он даже половину своих возможностей не показал, был потенциал взять зм и т.д Но никакого потенциала я никогда не видел в нем, просто молодость. В футболе многие путают потенциал и молодость, типо если молодой, значит и 20% еще не показал качеств. Там либо есть талант либо нет. У Ямаля это максимальный потенциал сейчас, лучше он не будет чем в свои 18 лет. Как и месси и роналду, которые были в прайме в 22-23 года и это был их самый пиковый потенциал. Со временем они лучше не стали по скилам и физике, просто стали играть умнее и разумнее , чтобы экономить максимум сил и получать максимальный результат.
А остальные 80% он бережёт на будущее, или они у него появятся со временем?
Есть ребята кто 25% показал.
