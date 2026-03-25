Хакан Чалханоглу: «Переходить из «Милана» в «Интер» непросто, я колебался. Мною интересовались «Барса» и «Ювентус», но Индзаги постоянно звонил мне во время Евро»

Чалханоглу: переходить из «Милана» в «Интер» непросто, я колебался.

Полузащитник «Интера » Хакан Чалханоглу рассказал, как решился на трансфер из «Милана » в 2021 году.

«Как произошел мой переход в «Интер»? «Милан» никогда не делал мне официального предложения о продлении контракта, только устное. Мы ждали до конца чемпионата Европы, но ничего не было.

Затем мной заинтересовались «Барселона » и «Ювентус ». В итоге появился «Интер». Индзаги постоянно звонил мне во время чемпионата Европы. Он действительно хотел видеть меня в своей команде. Я колебался: переход из «Милана» в «Интер» – это непросто, это трудное решение.

Мой агент сказал мне: «Подумай об этом, а потом реши». На следующий день я согласился. Я не обсуждал это с семьей, это было мое решение. Потом я рассказал им все, и они меня поддержали. Моя жена всегда рядом со мной, какое бы решение я ни принял. В конце концов, именно я должен выйти на поле и взять на себя ответственность», – сказал Чалханоглу.