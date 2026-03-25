  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Арсенал» хочет подписать Хвичу летом. Окружение вингера открыто к идее перехода, но «ПСЖ» не готов продавать игрока и «займет жесткую позицию» (The Independent)
«Арсенал» хочет подписать Хвичу летом. Окружение вингера открыто к идее перехода, но «ПСЖ» не готов продавать игрока и «займет жесткую позицию» (The Independent)

«Арсенал» заинтересован в подписании Хвичи.

«Арсенал» рассматривает возможность приобретения Хвичи Кварацхелии из «ПСЖ» в преддверии значительных перестановок в составе этим летом, сообщает The Independent.

Известно, что «канониры» хотят продать игроков летом и рассматривают возможность ухода опытного футболиста. Это даст клубу больше возможностей для адаптации к изменениям в финансовых правилах Премьер-лиги, касающимся коэффициента стоимости состава.

Особое внимание может быть уделено атаке, а Кварацхелия рассматривается как звездный игрок, способный привнести больше индивидуальной креативности и потенциально поднять уровень команды в целом.

Однако любая потенциальная сделка рассматривается как крайне сложная. По имеющимся данным, окружение вингера открыто к идее перехода, но парижский клуб займет жесткую позицию в отношении игрока, которого они считают жемчужиной своего нынешнего проекта.

Источники в «ПСЖ» настаивают, что грузин будет рассматриваться как практически не подлежащая продаже звезда.

В текущем сезоне Хвича провел 22 матча в Лиге 1, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Статистика 25-летнего игрока доступна здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Independent
возможные трансферы
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoХвича Кварацхелия
финансовый фэйр-плей
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Псж не продает своих лидеров. Зачем им это? Да и Хвича всем доволен в Псж
Ответ Михо
Псж не продает своих лидеров. Зачем им это? Да и Хвича всем доволен в Псж
Затем что у Хвичи весьма ушлые агенты
А смысл на понижение идти?
Не принижая совсем грузина но статистика в Лиге1 приведенная в новости, топовой не выглядит.
Какой Арсенал!? Им самим такой нужен!
В АПЛ фолы будет против Бернли собирать , только сломать там могут его сильно..а так да интересный вызов в лучший чемп ,в ПСЖ все чашки собрал уже
Вот он будто бы идеально вписался в Арсенал, как раз недостающий пазл налево. И скорость, и дриблинг (не бестолковый что важно), и бьет с обеих ног. Было бы интересно посмотреть!
Это зависит от амбиций и характера футболиста. Надо иметь смелость к новым вызовам и испытаниям. ПСЖ -это очень теплое и комфортное место: без сверх усилий наигрываешься в Лиге1 и выкладываешься по полной в ЛЧ. . АПЛ- совсем другое. Это как их теплицы выйти на встречу морозным ветрам. Не все готовы на такое, некоторые предпочитают оттуда прямо в теплую Флориду.
Часто звучит термин "окружение игрока")) Кто эти люди? Агент, папа, мама, кунаки джигита сидящие на его диване и жрущие его хавчик играя в PS...?) Кто эти вершители судеб о которых скромно умалчивают?)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
