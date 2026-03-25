«Арсенал» хочет подписать Хвичу летом. Окружение вингера открыто к идее перехода, но «ПСЖ» не готов продавать игрока и «займет жесткую позицию» (The Independent)

«Арсенал» заинтересован в подписании Хвичи.

«Арсенал » рассматривает возможность приобретения Хвичи Кварацхелии из «ПСЖ » в преддверии значительных перестановок в составе этим летом, сообщает The Independent.

Известно, что «канониры» хотят продать игроков летом и рассматривают возможность ухода опытного футболиста. Это даст клубу больше возможностей для адаптации к изменениям в финансовых правилах Премьер-лиги, касающимся коэффициента стоимости состава.

Особое внимание может быть уделено атаке, а Кварацхелия рассматривается как звездный игрок, способный привнести больше индивидуальной креативности и потенциально поднять уровень команды в целом.

Однако любая потенциальная сделка рассматривается как крайне сложная. По имеющимся данным, окружение вингера открыто к идее перехода, но парижский клуб займет жесткую позицию в отношении игрока, которого они считают жемчужиной своего нынешнего проекта.

Источники в «ПСЖ» настаивают, что грузин будет рассматриваться как практически не подлежащая продаже звезда.

В текущем сезоне Хвича провел 22 матча в Лиге 1, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Статистика 25-летнего игрока доступна здесь .