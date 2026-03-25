Винисиус о Неймаре: «Он делает все, чтобы вернуться в сборную – решение за тренером, но мы хотим играть вместе с лучшими. Анчелотти всегда говорит с нами, этот диалог очень важен для нас»

Винисиус о Неймаре: он делает все, чтобы вернуться в сборную .

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор выразил надежду на возвращение Неймара в сборную Бразилии .

34-летний нападающий «Сантоса » не вошел в окончательную заявку на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

«В последние сезоны я был одним из лучших, как и Рафинья. Каземиро... О нем и говорить нечего. У него огромный опыт. Давление на Неймара – это нормально. Я не могу быть объективным, потому что Ней – один из моих кумиров. Он делает все, чтобы выложиться на 100% и вернуться в сборную... Теперь решение остается за тренером. Но мы, футболисты, всегда хотим играть вместе с лучшими.

Тренер [Карло Анчелотти] всегда говорит с игроками. Он спрашивает, на какой позиции мы хотим играть, как предпочитаем обороняться. Но решение остается за ним. Диалог с ним важен для нас, потому что мы всегда учимся у него. Мы надеемся, что его идеи как можно быстрее усвоятся и будут применены на практике», – сказал Винисиус.

Неймар 24 часа играл в онлайн-покер с пятницы по воскресенье и минимум 4 раза выбыл с турнира. Он пропустил матч «Сантоса» «для распределения нагрузки»