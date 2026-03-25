6

Винисиус о Неймаре: «Он делает все, чтобы вернуться в сборную – решение за тренером, но мы хотим играть вместе с лучшими. Анчелотти всегда говорит с нами, этот диалог очень важен для нас»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор выразил надежду на возвращение Неймара в сборную Бразилии.

34-летний нападающий «Сантоса» не вошел в окончательную заявку на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

«В последние сезоны я был одним из лучших, как и Рафинья. Каземиро... О нем и говорить нечего. У него огромный опыт. Давление на Неймара – это нормально. Я не могу быть объективным, потому что Ней – один из моих кумиров. Он делает все, чтобы выложиться на 100% и вернуться в сборную... Теперь решение остается за тренером. Но мы, футболисты, всегда хотим играть вместе с лучшими.

Тренер [Карло Анчелотти] всегда говорит с игроками. Он спрашивает, на какой позиции мы хотим играть, как предпочитаем обороняться. Но решение остается за ним. Диалог с ним важен для нас, потому что мы всегда учимся у него. Мы надеемся, что его идеи как можно быстрее усвоятся и будут применены на практике», – сказал Винисиус.

Неймар 24 часа играл в онлайн-покер с пятницы по воскресенье и минимум 4 раза выбыл с турнира. Он пропустил матч «Сантоса» «для распределения нагрузки»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сутками играет на плойке, готовится прям волосы из носа... 🤣
Единственный шанс Неймару поехать на ЧМ это надеятся на Винисиуса
Ответ Рома Морячок
ТЬСЯ
В сборную по покеру!
Материалы по теме
Фердинанд о словах Руни, что Неймар не топ-игрок: «Он делал то, чего не могли даже Месси и Роналду. Был период, когда я думал: «Вот он – наследник престола»
вчера, 22:02
Вингер «Порту» Виллиам: «Неймар и Винисиус очень вдохновляют меня – я смотрю видео с ними, их характеристики похожи на мои. Роналду и Месси вдохновляют своей работой»
вчера, 18:35
Ромарио хочет, чтобы Неймара вызвали в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Команде нужен исключительный игрок, который заставит соперника испытывать смесь уважения и страха»
вчера, 13:46
Мбаппе опроверг, что «Реал» обследовал ему не то колено: «Когда нет общения с прессой, все этим пользуются. Я косвенно несу за это ответственность, возможно»
9 минут назад
Карпин об оценке сборной России: «Мы не смотрим на результат в нынешней ситуации. Если я недоволен игрой, это важнее победы. Во Вьетнаме выиграли 3:0, но ничего хорошего там не было»
22 минуты назад
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
23 минуты назадТесты и игры
Отец Ямаля: «Ламин не показал и 20% своих футбольных качеств. Запомните это»
53 минуты назад
Карпин готов дискутировать с Дегтяревым о лимите: «Я уже все сказал в 2008 году, ничего не изменилось. Конкуренция – двигатель прогресса, неважно, с русскими или с нерусскими»
сегодня, 18:29
У Тошака деменция, сообщил его сын: «Это ужасная болезнь. Он может не помнить, что мы говорили утром, но рассказывает, как перестроил полузащиту, чтобы справиться с ван Бастеном и «Миланом»
сегодня, 18:18
Отец Ямаля о сравнениях Ламина с Месси, Роналду и Мбаппе: «Не сравниваю сына ни с кем, кроме него самого. Уважаю всех футболистов – тех, кто играет сейчас и играл раньше»
сегодня, 18:17
Гражданам Алжира, Кабо-Верде, Сенегала, Кот-д’Ивуара и Туниса для въезда в США на ЧМ-2026 придется внести залог до 15 000 долларов. ФИФА добивается исключения для членов сборных
сегодня, 18:04
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем диктанте
сегодня, 18:00Тесты и игры
Карпин про матчи с южноамериканцами: «Результат хотелось бы лучше, но говорить, что игра была плохой – нет. С Перу – ошибка Сафонова, 1 из 1000 ударов так забьют. С Чили сами себе создали моменты»
сегодня, 17:47
Канчельскис о Лусиано в ЦСКА: «Не та команда и не тот стиль, видимо. Торрес перешел из «Ливерпуля» в «Челси» и исчез – здесь то же самое»
через 0
Мусиале и Виртцу посвятили выставку «Супергерои. Иммерсивный опыт» в Немецком футбольном музее Дортмунда. Это первая экспозиция музея в честь действующих игроков
5 минут назад
В суде Испании прошло слушание по иску Ла Лиги к AFE по поводу протестов игроков против матча в Майами. Ла Лига заявила об ущербе на 8,7 млн евро
20 минут назад
Хакан Чалханоглу: «Переходить из «Милана» в «Интер» непросто, я колебался. Мною интересовались «Барса» и «Ювентус», но Индзаги постоянно звонил мне во время Евро»
34 минуты назад
Вратарь Никарагуа Пинеда о России: «Очень красивая страна, очень жизнерадостные люди. Нас тепло и радушно встретили. Я благодарен россиянам за то, что открыли нам свои двери»
49 минут назад
Кампуш о переносе матча с «Лансом»: «У «ПСЖ» нет ничего личного против них, то же самое было бы с другой командой. Мы хотим помочь Франции получить 5-е место в ЛЧ»
сегодня, 19:20
ФИФА потребовала убрать все спонсорские признаки со стадионов НФЛ, принимающих ЧМ-2026. Для арены в Атланте с логотипом «Мерседес-Бенц» на крыше могут сделать исключение (The Athletic)
сегодня, 19:19
CAF назначила нового ответственного за апелляционное жюри за 2 недели до решения по Кубку Африки. Он включил в него президента федерации Туниса, тесно связанного с коллегой из Марокко (Sport News Africa)
сегодня, 19:01
Субименди об ЛЧ: «Клубы АПЛ были заметнее на общем этапе, теперь – команды Ла Лиги. «Арсенал» сможет победить, надеюсь»
сегодня, 18:48
Канчельскис о дисквалификации Талалаева: «Представьте, что Анчелотти или Раньери так выбили бы мяч? Это некрасиво. Он не прав, естественно»
сегодня, 18:28
Рекомендуем