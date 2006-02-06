Овечкин побил рекорд Федорова, Месси тренировался перед класико, Моуринью получил условный срок за неуплату налогов и другие новости утра

1. Историческое событие в НХЛ – Александр Овечкин набрал 1180-е очко в карьере и стал лучшим российским бомбардиром за всю историю лиги, превзойдя рекорд Сергея Федорова, продержавшийся около 10 лет. Главная инфографика по достижению – здесь.

2. Форвард «Барселоны» Лионель Месси тренировался в общей группе перед первым полуфинальным матчем Кубка Испании с «Реалом». По данным Mundo Deportivo, у футболиста нет мышечной травмы, его беспокоит спазм, а решение о том, играть ли в класико, он примет сам. «Барса» включила его в заявку на матч.

Winline-тайм – пора сделать ставку на главный матч недели – «Барселона» против «Реала». Победа хозяев оценивается коэффициентом 1.76, на гостей можно поставить за 4.34. Если ждете открытый футбол, можно ставить на то, что в матче забьют больше 3.5 голов с коэффициентом 2.25. Кроме того, букмекер Winline дарит фрибет 1000 рублей за установку приложения, без условий и депозита!

3. «Спартак» в товарищеском матче сыграл вничью с «Марибором» (Кононов хотел бы больше опасных моментов), «Рубин» – с «Радничками».

4. Нападающий Остон Мэттьюс подписал 5-летний контракт с «Торонто» с зарплатой 11,6 млн долларов в год.

5. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подписала рекламный контракт с Puma.

6. В КХЛ «Ак Барс» забросил 5 шайб «Торпедо», «Спартак» победил «Сочи» и вышел в плей-офф во втором сезоне подряд.

7. Дортмундская «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, проиграв «Вердеру» в серии пенальти. «Байер», соперник «Краснодара» по плей-офф Лиги Европы, также выбыл из турнира, уступив «Хайденхайму» из второй бундеслиги.

8. Бывший тренер «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью согласился на год условного срока и заплатит 2 млн евро за сокрытие доходов от испанской налоговой.

9. Исполком УЕФА посоветует отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

10. «Зенит» занял 29-е место в финансовом рейтинге клубов Soccerex, «Спартак» – 42-е. Компания оценивала клубы по нескольким показателям: стоимость игроков, материальные активы (стадионы, тренировочные центры и другая собственность), денежные средства в банках, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность. В топ-3 – «Ман Сити», «ПСЖ» и «Бавария».

11. Суд обязал полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова отдавать треть зарплаты на алименты.

12. В НХЛ Илья Ковальчук забросил шайбу в своем первом матче на арене бывшего клуба «Нью-Джерси», а Валентин Зыков открыл счет голам за «Вегас». Все результаты дня – здесь.

12. «Адмирал» направит 1 млн 256 тысяч рублей на лечение защитника Самвела Мнацяна. от рака.

13. В НБА «Индиана» разгромила «Лейкерс», «Торонто» обыграл «Филадельфию» в матче лидеров Востока. Все результаты – здесь.

14. «Енисей» подписал бывшего игрока «Мольде» Бабакара Сарра. Выяснилось, что сенегалец обвинен в изнасиловании в Норвегии (причем это не первый случай) и 14 февраля должен предстать перед судом.

15. Российский сноубордист Дмитрий Логинов выиграл золото в параллельном слаломе на чемпионате мира в американском Парк-Сити.

16. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не включен в заявку команды на матчи Лиги Европы.

17. «Газпром» стал новым генеральным спонсором баскетбольного «Зенита».

Цитаты дня.

«##### у нас колхоз – не могут ковер прилить водой. А если б он череп пробил себе?» Нападающий СКА Николай Прохоркин о падении Моуринью.

«Тони Фергюсон не заслужил бой с Хабибом. Он старый и медлительный – вот и все». Менеджер Хабиба и его трешток.

«Хабиба от лощеного ирландского забияки Конора отличает честь». Немного аналитики от Рамзана Кадырова.

«Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует. Признаю, что реакция на оскорбления была чрезмерной». Открытое письмо Александра Кокорина.