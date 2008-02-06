Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. «Индиана» разгромила «Лейкерс», в состав которых вернулся Леброн Джеймс.
В игре фаворитов Востока «Филадельфия» уступила «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Богданович (24 + 5 потерь), Тернер (22 + 4 блок-шота), Янг (12 + 11 подборов + 8 передач), Эванс (7 + 6 передач), Коллисон (5) – старт; Холидэй (17), Самнер (17), Сабонис (17), Джозеф (13), Рид (2), О’Куинн (0), Лиф (0).
- Дата проведения
- 6 февраля, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
- Секстон (27), Беркс (21), Нваба (8), Жижич (8 + 12 подборов), Адель (2) – старт; Нэнс (11 + 12 подборов), Деллаведова (8), Кларксон (7), Блоссомгейм (4).
- Дата проведения
- 6 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Уокер (32 + 9 передач), Лэмб (22), Марв. Уильямс (13 + 7 подборов + 4 блок-шота), Батюм (9), Бийомбо (7) – старт; Монк (12), Бриджес (8), Зеллер (6 + 11 подборов), Паркер (4), Кидд-Гилкрист (2).
- Дата проведения
- 6 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 6 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 6 февраля, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 6 февраля, 04.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 6 февраля, 06.30, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.