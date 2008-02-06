Наверх
Реклама 18+
Sports.ru NBA
    Реклама 18+

    НБА. «Индиана» разгромила «Лейкерс», «Филадельфия» уступила «Торонто» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Шарлотт Кливленд Детройт Индиана Клипперс Лейкерс Мемфис Майами Миннесота Нью-Йорк Орландо Филадельфия Портленд Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. «Индиана» разгромила «Лейкерс», в состав которых вернулся Леброн Джеймс.

    В игре фаворитов Востока «Филадельфия» уступила «Торонто».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Лейкерс 136:94 (33:26, 36:20, 32:27, 35:21)
    Дата проведения
    6 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Богданович (24 + 5 потерь), Тернер (22 + 4 блок-шота), Янг (12 + 11 подборов + 8 передач), Эванс (7 + 6 передач), Коллисон (5) – старт; Холидэй (17), Самнер (17), Сабонис (17), Джозеф (13), Рид (2), О’Куинн (0), Лиф (0).
    Лейкерс
    Джеймс (18 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Ингрэм (12), Кузма (12), Зубац (8), Рондо (3 + 6 передач) – старт; Макги (16), Стивенсон (13), Михайлюк (5), Вагнер (5), Колдуэлл-Поуп (2), Бизли (0), Чендлер (0).

    Кливленд – Бостон 96:103 (30:28, 21:31, 28:26, 17:18)
    Дата проведения
    6 февраля, 03.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Кливленд
    Секстон (27), Беркс (21), Нваба (8), Жижич (8 + 12 подборов), Адель (2) – старт; Нэнс (11 + 12 подборов), Деллаведова (8), Кларксон (7), Блоссомгейм (4).
    Бостон
    Тейтум (25 + 7 подборов), Смарт (17), Браун (13 + 7 подборов), Хорфорд (9 + 8 передач), Розир (8) – старт; Хэйворд (18), Уонамейкер (7), Тайс (6), Оджелей (0).

    Шарлотт – Клипперс 115:117 (25:26, 33:27, 34:31, 23:33)
    Дата проведения
    6 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Уокер (32 + 9 передач), Лэмб (22), Марв. Уильямс (13 + 7 подборов + 4 блок-шота), Батюм (9), Бийомбо (7) – старт; Монк (12), Бриджес (8), Зеллер (6 + 11 подборов), Паркер (4), Кидд-Гилкрист (2).
    Клипперс
    Харрис (34 + 7 подборов + 6 потерь), Беверли (15), Гилджес-Александер (6), Брэдли (6), Гортат (0 + 8 подборов) – старт; Уильямс (31 + 6 передач), Харрелл (16 + 10 подборов), Скотт (9 + 7 подборов), Робинсон (0), Торнвелл (0), Марьянович (0).

    Нью-Йорк – Детройт 92:105 (28:36, 26:27, 17:15, 21:27)
    Дата проведения
    6 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Статистика

    Оклахома-Сити – Орландо 132:122 (31:32, 31:37, 36:23, 34:30)
    Дата проведения
    6 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Мемфис – Миннесота 108:106 (32:19, 34:35, 19:29, 23:23)
    Дата проведения
    6 февраля, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика

    Филадельфия – Торонто 107:119 (28:40, 27:32, 27:28, 25:19)
    Дата проведения
    6 февраля, 04.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика

    Портленд – Майами 108:118 (30:34, 25:28, 24:32, 29:24)
    Дата проведения
    6 февраля, 06.30, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей