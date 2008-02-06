Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли восемь матчей. «Индиана» разгромила «Лейкерс», в состав которых вернулся Леброн Джеймс.

В игре фаворитов Востока уступила «Торонто».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.