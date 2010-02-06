Логинов выиграл второе золото чемпионата мира по сноуборду в параллельном слаломе

Российский сноубордист выиграл золото в параллельном слаломе на чемпионате мира в американском Парк-Сити.

Логинов стал двукратным чемпионом мира – днем ранее он также победил в пареллельном гигантском слаломе.

Финал Логинов выиграл на красной трассе, которая была более медленной – 25 победителей в 32 заездах стартовали по синей.

В медальном зачете объединенного ЧМ по сноуборду и фристайлу Россия делит с США 2-е место (2 золота и серебро). Лидирует Швейцария, у которой на одну бронзу больше.

Сноуборд

Чемпионат мира

Парк-Сити, США

Параллельный слалом

Мужчины

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Рональд Фишналлер (Италия)

3. Штефан Баумайстер (Германия)

4. Дмитрий Сарсембаев (Россия)

Женщины

1. Жюли Цогг (Швейцария)

2. Аннамари Данча (Украина)

3. Рамона Хофмейстер (Германия)

4. Мария Валова (Россия)

Дмитрий Логинов – чемпион мира в сноуборде! Год назад он был последним на Олимпиаде