Загитова подписала рекламный контракт с Puma

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сообщила, что подписала контракт с немецким брендом спортивной одежды и обуви Puma.

«Для меня большая честь стать лицом всемирно известного бренда и присоединиться к команде столь известных мировых звезд-амбассадоров, а также стать первой российской фигуристкой для бренда.

Я уверена, что каждый человек может добиться любых высот, если он поставит перед собой цель, будет слушать свой внутренний голос и двигаться вперед. Сейчас для меня важно удержать ту планку, которую я достигла в свои 16 лет.

Надеюсь, что наше сотрудничество с Puma будет успешным и поможет нам вместе идти к новым победам», – сказала Загитова.

Российская фигуристка стала лицом рекламной кампании «Будь собой», посвященной сильным девушкам. Помимо Загитовой, амбассадорами бренда являются певица и актриса Селена Гомес, супермодели Адриана Лима и Кара Делевинь.