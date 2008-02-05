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    Загитова подписала рекламный контракт с Puma

    Теги бизнес сборная России Puma фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что подписала контракт с немецким брендом спортивной одежды и обуви Puma.

    «Для меня большая честь стать лицом всемирно известного бренда и присоединиться к команде столь известных мировых звезд-амбассадоров, а также стать первой российской фигуристкой для бренда.

    Я уверена, что каждый человек может добиться любых высот, если он поставит перед собой цель, будет слушать свой внутренний голос и двигаться вперед. Сейчас для меня важно удержать ту планку, которую я достигла в свои 16 лет.

    Надеюсь, что наше сотрудничество с Puma будет успешным и поможет нам вместе идти к новым победам», – сказала Загитова.

    Российская фигуристка стала лицом рекламной кампании «Будь собой», посвященной сильным девушкам. Помимо Загитовой, амбассадорами бренда являются певица и актриса Селена Гомес, супермодели Адриана Лима и Кара Делевинь.

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