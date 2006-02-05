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    Mundo Deportivo: Месси сам решит, сыграет ли против «Реала»

    Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Кубок Испании травмы Класико Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может принять участие в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом»

    По информации Mundo Deportivo, у аргентинца нет мышечной травмы, а только спазм. Форвард завтра сам решит, сможет ли он сыграть в класико.

    Футболист сегодня принял участие в тренировке и занимался в общей группе. 

    Напомним, Месси получил травму в матче 22-го тура примеры с «Валенсией».

    Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал» состоится 6 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.

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