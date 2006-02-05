Mundo Deportivo: Месси сам решит, сыграет ли против «Реала»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может принять участие в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом».
По информации Mundo Deportivo, у аргентинца нет мышечной травмы, а только спазм. Форвард завтра сам решит, сможет ли он сыграть в класико.
Футболист сегодня принял участие в тренировке и занимался в общей группе.
Напомним, Месси получил травму в матче 22-го тура примеры с «Валенсией».
Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал» состоится 6 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.