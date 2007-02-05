Али Абдель-Азиз: «Тони Фергюсон не заслужил бой с Хабибом. Он старый и медлительный – вот и все»

Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз считает, что не заслуживает поединка с Нурмагомедовым.



«Не думаю, что Тони заслужил бой с Хабибом. Его серия побед не имеет значения. Хабиб с ним подерется, но я думаю Фергюсон похож на тряпку, потому что в нем нет остроты и характера. У него есть дешевые солнцезащитные очки.



Что он из себя представляет? Да ничего. Конор хоть что-то представляет: он самый большой кусок дерьма на планете. А Тони – пустой лист, он скучен. Он хороший боец, но я думаю, что его время прошло. Он старый и медлительный – вот и все», – сказал Али.



Тони Фергюсон должен был драться с Хабибом за пояс в апреле 2018-го, но споткнулся о шнур на пресс-ивенте и порвал коленные связки.