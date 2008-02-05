«Газпром» стал новым генеральным спонсором баскетбольного «Зенита»

и «Газпром» начинают сотрудничество, в рамках которого компания получает статус генерального спонсора сине-бело-голубых.

Логотип компании будет размещен на экипировке всех команд клуба, а также на всех рекламных носителях «Зенита».

Заключение соглашения прокомментировал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

«Мы рады стать частью большой спортивной семьи, которую поддерживает «Газпром». Появление такого генерального спонсора – очередной шаг в развитии нашего клуба. «Газпром» уделяет огромное внимание социальным проектам, содействует развитию как массового, так и профессионального спорта в России и за ее пределами. В лице «Газпрома» мы получаем надежного партнера.

Я уверен, что наше сотрудничество даст свои результаты уже в самом ближайшем будущем. В то же время, мы понимаем, что это – большая ответственность перед нашими спонсорами и болельщиками», – сказал Церковный.