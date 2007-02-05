Рамзан Кадыров: «Хабиба от лощенного ирландского забияки Конора отличает честь»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов снова побывал в гостях у .



«У меня в гостях был дорогой брат, легендарный боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Его с раннего детства учили, что для кавказца высшим проявлением собственного достоинства является Честь. Это не единственное качество настоящего мужчины, однако, Честь и только Честь является для него самым главным качеством.



Именно это и отличало его от лощенного ирландского забияки, болтавшего о том, на что он не способен. Хабиб же, заставив его позорно сдаться, на самом деле не просто одержал эту, безусловно, важную победу над Конором. Он, в первую очередь, убедительно доказал тем, кто пытается унизить священный Кавказ, что пока стучит отважное сердце истинного горца, никому не удастся безнаказанно оскорбить наш общий дом – наш Кавказ.



Хабиб – блестящий пример для подражания подрастающему поколению. Мы гордимся Хабибом и желаем ему удачи, здоровья и дальнейших побед!», – написал Кадыров в своем телеграм-канале и выложил фото.







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