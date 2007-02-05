Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Рамзан Кадыров: «Хабиба от лощенного ирландского забияки Конора отличает честь»

    Теги Рамзан Кадыров Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов снова побывал в гостях у Рамзана Кадырова.

    «У меня в гостях был дорогой брат, легендарный боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Его с раннего детства учили, что для кавказца высшим проявлением собственного достоинства является Честь. Это не единственное качество настоящего мужчины, однако, Честь и только Честь является для него самым главным качеством.

    Именно это и отличало его от лощенного ирландского забияки, болтавшего о том, на что он не способен. Хабиб же, заставив его позорно сдаться, на самом деле не просто одержал эту, безусловно, важную победу над Конором. Он, в первую очередь, убедительно доказал тем, кто пытается унизить священный Кавказ, что пока стучит отважное сердце истинного горца, никому не удастся безнаказанно оскорбить наш общий дом – наш Кавказ.

    Хабиб – блестящий пример для подражания подрастающему поколению. Мы гордимся Хабибом и желаем ему удачи, здоровья и дальнейших побед!», – написал Кадыров в своем телеграм-канале и выложил фото.



    Кадыров про нокаут Федора: «В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом»

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей