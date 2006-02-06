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    Новичок «Енисея» Сарр обвинен в изнасиловании. 14 февраля он должен явиться в норвежский суд

    Теги премьер-лига Россия происшествия Енисей Мольде Бабакар Сарр Футбол

    Новичок «Енисея» Бабакар Сарр, выступавший в прошедшем сезоне за «Мольде», обвиняется в изнасиловании в Норвегии. 

    26 ноября 2018 года футболист был задержан полицией и в течение 12 часов давал показания. При этом, по словам его адвоката Метте Ивонн Ларсен, полиция провела расследование и дело будет закрыто. Представитель полиции Осло эту информацию не прокомментировала.

    По информации издания Nettavisen, данный инцидент будет использован в качестве доказательства по другому делу, также связанному с обвинениями в изнасиловании. Слушание назначено на 14 февраля, футболист должен присутствовать в суде.

    Также выяснилось, что Сарра ранее уже дважды обвиняли в подобных правонарушениях, оба раза обвинение было снято из-за недостатка улик.

    В частности, в августе игрок был оправдан судом, но должен был выплатить 150 000 крон (примерно 15 000 евро) компенсации потерпевшей.

    Контракт Сарра с «Мольде» был расторгнут в январе по соглашению сторон. Неизвестно, связано ли это с выдвинутыми обвинениями.

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