Прохоркин о падении Моуринью: «##### у нас колхоз – не могут ковер прилить водой. А если б он череп пробил себе?»

Нападающий СКА Николай Прохоркин высказался по поводу падения тренера Жозе Моуринью после символического вбрасывания перед матчем с «Авангардом» (0:2).

– ##### у нас колхоз вот этот – не могут даже ковер прилить водой... Заслуженный человек вот так позорится, падает. Если бы он головой себе череп пробил?

– Думаешь, это организационная ошибка?

– Ну а кто? Они выбросили ковер – и пошли. Он должен приморозиться, или чем-то прижмите его хотя бы. Человек первый раз на льду, может быть, стоит. Сами приглашаете, и никакой вообще организации, – сказал Прохоркин репортеру «Спорт-Экспресса» Алексею Шевченко.

Моуринью упал во время символического вбрасывания перед матчем «Авангард» – СКА

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