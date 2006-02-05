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    Прохоркин о падении Моуринью: «##### у нас колхоз – не могут ковер прилить водой. А если б он череп пробил себе?»

    Теги СКА Жозе Моуринью КХЛ Николай Прохоркин Спорт-Экспресс Хоккей

    Нападающий СКА Николай Прохоркин высказался по поводу падения тренера Жозе Моуринью после символического вбрасывания перед матчем с «Авангардом» (0:2).

    – ##### у нас колхоз вот этот – не могут даже ковер прилить водой... Заслуженный человек вот так позорится, падает. Если бы он головой себе череп пробил?

    – Думаешь, это организационная ошибка?

    – Ну а кто? Они выбросили ковер – и пошли. Он должен приморозиться, или чем-то прижмите его хотя бы. Человек первый раз на льду, может быть, стоит. Сами приглашаете, и никакой вообще организации, – сказал Прохоркин репортеру «Спорт-Экспресса» Алексею Шевченко.

    Моуринью упал во время символического вбрасывания перед матчем «Авангард» – СКА

    КХЛ вырезала момент падения Моуринью на ютубе

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