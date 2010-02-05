Александр Кокорин: «Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует. Признаю, что реакция на оскорбления была чрезмерной»

Нападающий Александр Кокорин выступил с открытым письмом в преддверии слушания по продлению заключения под стражей.

«Здравствуйте! Я, , хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях.



Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался. Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред.

Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержу, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе.

Ваш Саша», – говорится в письме Кокорина.

Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев 8 октября поучаствовали в драках в Москве. Они содержатся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу, возбужденному по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». На данный момент срок ареста футболистов – до 8 февраля.