Моуринью согласился на год условного срока и заплатит 2 млн евро за сокрытие доходов от испанской налоговой

Бывший главный тренер «Реала» и Жозе Моуринью решил вопрос о своем правонарушении в Испании.

Португалец достиг соглашения с испанской налоговой. Моуринью принял обвинения в неуплате налогов на имиджевые права на сумму около 2 миллионов евро в 2011-2012 годах, когда он возглавлял .

Он компенсирует эту сумму в государственную казну и избежит штрафа в размере 3,3 миллиона евро, который он мог бы выплатить, если бы не принял обвинения.

Также Моуринью получит 12 месяцев тюремного заключения. Срок будет условным, поскольку в испанском законодательстве нет реальных сроков за экономические преступления, совершенные впервые.

Вчера Моуринью посетил матч «Авангарда» и СКА в Балашихе в рамках КХЛ.

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