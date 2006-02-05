Моуринью согласился на год условного срока и заплатит 2 млн евро за сокрытие доходов от испанской налоговой

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью решил вопрос о своем правонарушении в Испании.
Португалец достиг соглашения с испанской налоговой. Моуринью принял обвинения в неуплате налогов на имиджевые права на сумму около 2 миллионов евро в 2011-2012 годах, когда он возглавлял «Реал».
Он компенсирует эту сумму в государственную казну и избежит штрафа в размере 3,3 миллиона евро, который он мог бы выплатить, если бы не принял обвинения.
Также Моуринью получит 12 месяцев тюремного заключения. Срок будет условным, поскольку в испанском законодательстве нет реальных сроков за экономические преступления, совершенные впервые.
Вчера Моуринью посетил матч «Авангарда» и СКА в Балашихе в рамках КХЛ.
Моуринью шлепнулся после вбрасывания. Это было эпично