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    Исполком УЕФА посоветует отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

    Теги Лига чемпионов Лига Европы УЕФА Футбол

    УЕФА может отменить правило выездного гола, действующее в двухматчевых противостояниях в плей-офф еврокубков.

    По данным Kicker, исполнительный комитет УЕФА на заседании конгресса организации в Риме рассмотрит этот вопрос и посоветует отменить действующее ныне правило.

    Ранее правило выездного гола было отменено в Англии. В частности, в полуфинале Кубка английской лиги сразу после основного времени «Челси» и «Тоттенхэм» в ответном полуфинале (2:1, 0:1 – первый матч) били пенальти.

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил ассоциациям отказываться от правила выездного гола и овертаймов.

    Почему «Челси» и «Тоттенхэм» били пенальти сразу после основного времени

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