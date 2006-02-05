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    Товарищеские матчи. «Спартак» против «Марибора», «Рубин» сыграл вничью с «Радничками»

    Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Марибор товарищеские матчи (клубы) Раднички Ниш Футбол

    Российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона.

    Товарищеские матчи

    Белек, Турция

    Рубин – Раднички Ниш Сербия – 0:0 (0:0)

     

    Рубин: Бабурин, Степанов (Устинов, 66), Сорокин (Агапов, 66), Камболов, Микушин (Останин, 66), Абдуллин (Цаллагов, 66), Башкиров (Мухаметзянов, 66), Пантелеев (Голдобин, 66), Акбашев (Джафаров, 66), Байрамян (Шекари, 66), Давиташвили (Коблов, 66).

    Белек, Турция

    Спартак – Марибор Словения – 1:1 (1:1, второй тайм)

    Голы: 1:0 – Мельгарехо (6), 1:1 – Дервишевич (15, с пенальти).

    «Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Айртон (Комбаров, 46), Джикия, Кутепов, Рассказов, Гулиев (Фернандо, 46), Глушаков (Зобнин, 46), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Ханни, Зе Луиш, Адриано (Ташаев, 46).

    Запасные: Селихов, Боккетти, Комбаров, Миронов, Маслов, Фернандо, Ломовицкий, Зобнин, Ташаев, Мелкадзе.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Марибор прекрасен! Мы изучили тот самый город и взяли интервью у Златко Заховича

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