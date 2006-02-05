Товарищеские матчи. «Спартак» против «Марибора», «Рубин» сыграл вничью с «Радничками»

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Голы: 1:0 – Мельгарехо (6), 1:1 – Дервишевич (15, с пенальти).

Российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона.

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