«Адмирал» направит 1 млн 256 тысяч рублей на лечение Мнацяна от рака

направит 1 миллион 256 тысяч рублей на лечение защитника .

Сбор средств проходил на домашнем матче с «Сибирью» (3:5) 26 января. Сообщается, что в ближайшее время деньги поступят на счет клиники, в которой лечится хоккеист.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков, всех, кто в выходной день нашел время и пришел на благотворительный матч.

Каждый, кто купил билет, сделал свой вклад в выздоровление Сэма, выразил ему благодарность за годы выступлений в «Адмирале» и просто поступил по-человечески благородно.

Желаем Самвелу здоровья и надеемся скоро снова увидеть его на льду», – сказал президент «Адмирала» Заирбек Юсупов.

Мнацян – бывший капитан клуба из Владивостока, он провел там три сезона с 2015 по 2018 год.

В мае 2018 года защитник подписал двухлетний контракт с «Сибирью». Во время предсезонного сбора он почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль.

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