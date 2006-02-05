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    «Адмирал» направит 1 млн 256 тысяч рублей на лечение Мнацяна от рака

    Теги Сибирь травмы КХЛ Самвел Мнацян Адмирал Заирбек Юсупов Хоккей

    «Адмирал» направит 1 миллион 256 тысяч рублей на лечение защитника Самвела Мнацяна.

    Сбор средств проходил на домашнем матче с «Сибирью» (3:5) 26 января. Сообщается, что в ближайшее время деньги поступят на счет клиники, в которой лечится хоккеист.

    «Хочу поблагодарить наших болельщиков, всех, кто в выходной день нашел время и пришел на благотворительный матч.

    Каждый, кто купил билет, сделал свой вклад в выздоровление Сэма, выразил ему благодарность за годы выступлений в «Адмирале» и просто поступил по-человечески благородно.

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    Мнацян – бывший капитан клуба из Владивостока, он провел там три сезона с 2015 по 2018 год. 

    В мае 2018 года защитник подписал двухлетний контракт с «Сибирью». Во время предсезонного сбора он почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль.

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