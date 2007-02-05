«Зенит» – 29-й в финансовом рейтинге клубов Soccerex, «Спартак» – 42-й

Компания Soccerex провела исследования и определила сто самых богатых футбольных клубов мира.

В расчетах использовались такие показатели, как стоимость игроков, материальные активы (стадионы, тренировочные центры и другая собственность), денежные средства в банках, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

Самым богатым клубом признан «Манчестер Сити», на втором месте «ПСЖ», на третьем – .

Чемпионат России в рейтинге представляют (29-е место) и «Спартак» (42-е место).

В исследовании компания Soccerex опиралась на данные , Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes и Transfermarkt.