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    «Зенит» – 29-й в финансовом рейтинге клубов Soccerex, «Спартак» – 42-й

    Теги Спартак Зенит Бавария ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция бизнес Футбол

    Компания Soccerex провела исследования и определила сто самых богатых футбольных клубов мира.

    В расчетах использовались такие показатели, как стоимость игроков, материальные активы (стадионы, тренировочные центры и другая собственность), денежные средства в банках, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

    Самым богатым клубом признан «Манчестер Сити», на втором месте «ПСЖ», на третьем – «Бавария».

    Чемпионат России в рейтинге представляют «Зенит» (29-е место) и «Спартак» (42-е место).  

    В исследовании компания Soccerex опиралась на данные УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes и Transfermarkt.

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