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    НХЛ. Ковальчук забросил 11-ю шайбу в сезоне – в ворота бывшего клуба «Нью-Джерси»

    Теги Нью-Джерси Лос-Анджелес Илья Ковальчук НХЛ Хоккей

    Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук забросил шайбу в первом после возвращения в НХЛ матче на арене бывшего клуба – «Нью-Джерси» (5:1). 

    Российский нападающий установил окончательный счет в матче, забросив 11-ю шайбу в сезоне. Он продлил результативную серию до 3 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка. 

    Всего сыграл 13 минут 59 секунд (3:00 – в большинстве, полезность «+2»), отличился единственным броском в створ, заблокировал 1 бросок соперника, а также допустил 1 потерю. 

    Со статистикой Ковальчука в сезоне подробнее можно ознакомиться здесь

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