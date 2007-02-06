НХЛ. Ковальчук забросил 11-ю шайбу в сезоне – в ворота бывшего клуба «Нью-Джерси»

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук забросил шайбу в первом после возвращения в матче на арене бывшего клуба – «Нью-Джерси» (5:1).

Российский нападающий установил окончательный счет в матче, забросив 11-ю шайбу в сезоне. Он продлил результативную серию до 3 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Всего сыграл 13 минут 59 секунд (3:00 – в большинстве, полезность «+2»), отличился единственным броском в створ, заблокировал 1 бросок соперника, а также допустил 1 потерю.

Со статистикой Ковальчука в сезоне подробнее можно ознакомиться здесь.