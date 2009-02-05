Месси включен в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом», Дембеле – нет

объявила состав команды на первый матч 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом».

В заявку попал нападающий , участие которого находилось под вопросом из-за травмы, полученной в матче 22-го тура примеры с «Валенсией».

Полузащитник Усман Дембеле в заявку не включен. Ранее сообщалось, что футболист восстановился от травмы голеностопа и готов сыграть в класико.

Полностью состав «Барселоны» выглядит так: Марк-Андре тер Стеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур, , Лионель Месси, Малком, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серджи Роберто, Карлес Аленья, , Томас Вермален, Игнасио Пенья, Джейсон Мурильо, Кевин-Принс Боатенг.