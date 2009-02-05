Месси включен в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом», Дембеле – нет

«Барселона» объявила состав команды на первый матч 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом».
В заявку попал нападающий Лионель Месси, участие которого находилось под вопросом из-за травмы, полученной в матче 22-го тура примеры с «Валенсией».
Полузащитник Усман Дембеле в заявку не включен. Ранее сообщалось, что футболист восстановился от травмы голеностопа и готов сыграть в класико.
Полностью состав «Барселоны» выглядит так: Марк-Андре тер Стеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур, Луис Суарес, Лионель Месси, Малком, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серджи Роберто, Карлес Аленья, Артуро Видаль, Томас Вермален, Игнасио Пенья, Джейсон Мурильо, Кевин-Принс Боатенг.
SQUAD— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 февраля 2019 г.
FC Barcelona 🆚 Real Madrid#CopaBarça #ElClásico pic.twitter.com/BAUCa0Xdi1