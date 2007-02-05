Месси вышел на тренировку в общей группе. Завтра класико

Нападающий «Барселоны» вышел на тренировку и занимается вместе с командой перед первым матчем полуфинала Кубка Испании с .

Напомним, Месси получил травму в матче примеры с «Валенсией». Вчера футболист пропустил тренировку в общей группе.

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании – «Реал» состоится 6 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.