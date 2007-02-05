Месси вышел на тренировку в общей группе. Завтра класико

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на тренировку и занимается вместе с командой перед первым матчем полуфинала Кубка Испании с «Реалом».
Напомним, Месси получил травму в матче примеры с «Валенсией». Вчера футболист пропустил тренировку в общей группе.
Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал» состоится 6 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.
💪⚽ Getting ready for #ElClásico #CopaBarça— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 5, 2019
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/wvmAQRscSe