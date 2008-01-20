7-я победа Сульшера с «МЮ», «Реал» поднялся на 3-е место в Ла Лиге, серебро Непряевой и Большунова и другие новости утра

1. «Манчестер Юнайтед» под руководством Оле-Гуннара Сульшера выиграл 7-й матч подряд, 6 из них – в чемпионате. Это позволило норвежцу превзойти рекорд Мэтта Басби, установленный в 1946 году. «Арсенал» дома уверенно обыграл «Челси», «Ливерпуль» едва не потерял очки в игре с «Кристал Пэлас», но сумел довести матч до победы, играя вдесятером. Все результаты дня – здесь.

2. В Казани стартовал Матч звезд КХЛ-2019. Команда дивизиона Чернышева выиграла мастер-шоу, Роман Ротенберг сгонял в хоккей в свитере «Ак Барса».

3. «Реал» победил «Севилью» (2:0) и поднялся на 3-е место в Ла Лиге. «Атлетико» разнес «Уэску» (3:0) и дышит в спину «Барсе» (отрыв всего 2 очка, правда, у каталонцев матч в запасе).

4. Australian Open. Мария Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв хозяйке кортов Эшли Барти. Все результаты в женской части сетки – здесь.

5. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Эвертон», сообщил источник RT. Другой источник эту информацию опроверг.

6. Женская биатлонная сборная России стала пятой в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Выиграли гонку француженки.

7. Российская лыжница Наталья Непряева взяла серебро в спринте классическим стилем. Александр Большунов также финишировал вторым в мужской гонке.

8. В НХЛ «Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес» (7:1), причем сухой матч для Семена Варламова сорвал Илья Ковальчук.

«Тампа» оказалась сильнее «Сан-Хосе» (6:3), у Кучерова 2 голевые передачи, и он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров. Все результаты дня – здесь.

9. Дортмундская «Боруссия» выиграла у «РБ Лейпцига» благодаря голу Витцеля и сохранила 6-очковый отрыв от «Баварии», гладбахская одолела «Байер» и идет вплотную за Мюнхеном (разрыв – 3 очка).

10. В НБА Пол Джордж спас «Оклахому» в матче с «Филадельфией», выиграв матч трехочковым с фолом. Все результаты дня – здесь.

11. «Интер» не смог победить «Сассуоло» (0:0) и остался на 3-м месте в серии А с 40 очками, «Рома» в валидольном матче взяла верх над «Торино» (3:2). Все результаты – здесь.

12. Более 100 тысяч допинг-тестов не были введены в систему ADAMS за предыдущие периоды работы РУСАДА. Ауч.

13. «ПСЖ» в матче лиги 1 вынес «Генгам» – 9:0. У Кавани и Мбаппе по хет-трику, у Неймара – дубль. «Монако» потерпел крупное поражение, пропустил 5 мячей от «Страсбура». Фабрегас пока не помогает.

14. Российская сноубордистка Наталья Соболева заняла второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в словенской Рогле.

Цитаты дня.

«Этих футболистов крайне сложно мотивировать. Они не могут собраться на такие матчи». Тренер «Челси» Маурицио Сарри после матча с «Арсеналом» разнес игроков.

«У нас нет домашнего судейства, предвзятости. Этим нужно дорожить». Главный арбитр КХЛ ответил на критику.

«После проверки данных московской лаборатории может быть выявлено 300-600 допинговых случаев». Канадский юрист Ричард Макларен предполагает.

«Не надо путать свою честь и честь страны». Тренер «Ростова» Валерий Карпин – о возможном переносе матча Кубка России с «Краснодаром».