Australian Open. 1/8 финала. Шарапова сыграет с Барти, Павлюченкова – со Стивенс

В воскресенье Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова проведут матчи 1/8 финала Australian Open.

Шарапова сыграет с Эшли Барти не раньше 4:30 утра по Москве, Павлюченкова встретится со Слоун Стивенс вторым запуском в вечернюю сессию, которая начнется в 11:00 по московскому времени.

Полностью сетка здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг