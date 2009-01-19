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    Australian Open. 1/8 финала. Шарапова сыграет с Барти, Павлюченкова – со Стивенс

    Теги Australian Open результаты WTA Теннис

    В воскресенье Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова проведут матчи 1/8 финала Australian Open.

    Шарапова сыграет с Эшли Барти не раньше 4:30 утра по Москве, Павлюченкова встретится со Слоун Стивенс вторым запуском в вечернюю сессию, которая начнется в 11:00 по московскому времени.

    Полностью сетка здесь.

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    14 – 27 января 2019

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Четвертый круг

    Петра Квитова (Чехия) Аманда Анисимова (США)
    Дата проведения
    20 января, 02.00
    Онлайн матча

     

    Эшли Барти (Австралия) Мария Шарапова (Россия)
    Дата проведения
    20 января, 03.30
    Онлайн матча

     

    Даниэль Коллинс (США) Анжелик Кербер (Германия)
    Дата проведения
    20 января, 06.00
    Онлайн матча

     

    Слоун Стивенс (США) Анастасия Павлюченкова (Россия)
    Дата проведения
    20 января, 11.30
    Онлайн матча

     

    Мэдисон Киз (США) Элина Свитолина (Украина)
    Дата проведения
    21 января, 02.00
    Онлайн матча

     

    Наоми Осака (Япония) Анастасия Севастова (Латвия)
    Дата проведения
    21 января, 02.00
    Онлайн матча

     

    Гарбинье Мугуруса (Испания) Каролина Плишкова (Чехия)
    Дата проведения
    21 января, 02.00
    Онлайн матча

     

    Симона Халеп (Румыния) Серена Уильямс (США)
    Дата проведения
    21 января, 02.00
    Онлайн матча

     

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