Australian Open. 1/8 финала. Шарапова сыграет с Барти, Павлюченкова – со Стивенс

В воскресенье Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова проведут матчи 1/8 финала Australian Open.
Шарапова сыграет с Эшли Барти не раньше 4:30 утра по Москве, Павлюченкова встретится со Слоун Стивенс вторым запуском в вечернюю сессию, которая начнется в 11:00 по московскому времени.
Полностью сетка здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 20 января, 02.00
- Дата проведения
- 20 января, 03.30
- Дата проведения
- 20 января, 06.00
- Дата проведения
- 20 января, 11.30
- Дата проведения
- 21 января, 02.00
- Дата проведения
- 21 января, 02.00
- Дата проведения
- 21 января, 02.00
- Дата проведения
- 21 января, 02.00