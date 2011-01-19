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    Ричард Макларен: «После проверки данных московской лаборатории может быть выявлено 300-600 допинговых случаев»

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA РУСАДА Ричард Макларен московская антидопинговая лаборатория Легкая атлетика

    Канадский юрист Ричард Макларен, который расследовал факт существования в России государственной допинг-системы, заявил, что сотни допинговых случаев могут быть обнаружены в результате проверки данных из московской антидопинговой лаборатории. 

    17 января эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили работу по извлечению базы данных московской лаборатории. 

    «Никто не догадывается, какое будет число (выявленных нарушений антидопинговых правил). По моему мнению, там 300-600 возможных нарушений. 

    Это странно – в декабре российская сторона не была готова предоставить информацию, а спустя примерно 10 дней уже все было нормально. Думаю, происходящее не имело ничего общего с WADA, это была борьба за власть внутри России», – сказал Макларен в эфире немецкого ARD. 

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