Чемпионат Франции. «Монако» пропустил 5 мячей от «Страсбура», «ПСЖ» забил 9 голов «Генгаму»

В 21-м туре лиги 1 «ПСЖ» уничтожил «Генгам» (9:0), «Монако» крупно проиграл «Страсбуру» (1:5).
Чемпионат Франции
21-й тур
- Дата проведения
- 18 января, 22.45, «Пьер-Моруа»
- Голы:
- 0:1 – 5 Отеро, 1:1 – 45 Рафаэл Леау, 2:1 – 85 Шека.
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Лилль –
Меньян, Пье, Фонте, Сумаоро, Коне, Тиаго Мендес, Тиаго Майя (Шека, 72), Пепе, Иконе, Бамба (Луис Араужо, 68), Рафаэл Леау (Сумаре, 88).
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Амьен –
Гюртнер, Крафт, Гуано, Лефор, Дибасси, Ньяоре (Кужава, 89), Блен (Сегарель, 88), Монкондюи, Отеро, Тимит (Бодмер, 73), Мендоса.
- Дата проведения
- 19 января, 19.00, «Парк де Пренс»
- Голы:
- 1:0 – 11 Неймар, 2:0 – 37 Мбаппе, 3:0 – 45 Мбаппе, 4:0 – 59 Кавани, 5:0 – 66 Кавани, 6:0 – 68 Неймар, 7:0 – 75 Кавани, 8:0 – 80 Мбаппе, 9:0 – 83 Менье.
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ПСЖ –
Буффон, Маркиньос, Тиаго Силва (Менье, 76), Бернат (Курзава, 67), Дани Алвес, Ди Мария, Верратти (Дракслер, 19), Керер, Неймар, Мбаппе, Кавани.
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Генгам –
Кейяр, Кербра, Ребошу, Икоко, Эбоа-Эбоа, До (Блас, 56), Фири, Дидо, Нгбакото (Джилободжи, 73), Тюрам, Менди (Роделен, 57).
- Предупреждение:
- Курзава (89).
- Дата проведения
- 19 января, 22.00, «Стад де Костьере»
- Гол:
- 0:1 – 41 Саного.
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Ним –
Бернардони, Бриансон, Паки, Ландр, Мауасса, Саванье, Ферри (Бобишон, 82), Рипар (Буанга, 61), Бозок (Депре, 72), Алиуи, Тиуб.
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Тулуза –
Рене, Жюльен, Седзи, Силла, Амьян, Доссеви (Жан, 88), Сангаре, Градель, Сидибе (Каюзак, 56), Диаките, Саного (Лейя-Исека, 90).
- Дата проведения
- 19 января, 22.00, «Луи II»
- Голы:
- 0:1 – 12 Ажорк, 0:2 – 17 Томассон, 1:2 – 22 Фалькао, 1:3 – 63 Сиссоко, 1:4 – 68 Ажорк, 1:5 – 90 Фофана.
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Монако –
Бенальо, Глик, Налдо, Бадиашиле, Балло, Рони Лопеш, Тилеманс, Головин (Силла, 66), Фабрегас, Хенрихс (Сидибе, 55), Фалькао.
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Страсбур –
Зельс, Митрович, Мартинес, Лала, Коне, Фофана, Каси, Томассон (Кароль, 73), Мартен (Лиэнар, 81), Сиссоко, Ажорк (Да Кошта, 78).
- Дата проведения
- 19 января, 22.00, «Огюст Делон»
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Реймс –
Менди, Фоке, Абдельхамид, Энгельс, Ромао, Дингоме (Мбемба, 71), Шавалерен, Камара, Кафаро (Оджо, 83), Чаваррия, Уден (Диа, 78).
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Ницца –
Бенитес, Данте, Сарр (Ганаго, 29), Бюрне, Эрей, Сен-Максимен, Тамез (Вальтер, 87), Макенго (Сильвестр, 66), Данило, Сипрьен, Атталь.
- Дата проведения
- 20 января, 17.00, «Рю де Лорьен»
- Дата проведения
- 20 января, 19.00, «стад Жан-Буин»
- Дата проведения
- 20 января, 19.00, «Мишель д′Орнано»
- Дата проведения
- 20 января, 21.00, «Стад де Бордо»
- Дата проведения
- 20 января, 23.00, «Жоффруа-Гишар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.