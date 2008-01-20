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    Чемпионат Франции. «Монако» пропустил 5 мячей от «Страсбура», «ПСЖ» забил 9 голов «Генгаму»

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    В 21-м туре лиги 1 «ПСЖ» уничтожил «Генгам» (9:0), «Монако» крупно проиграл «Страсбуру» (1:5).

    Чемпионат Франции

    21-й тур

    Лилль – Амьен 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    18 января, 22.45, «Пьер-Моруа»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 5 Отеро, 1:1 – 45 Рафаэл Леау, 2:1 – 85 Шека.
    ЛилльМеньян, Пье, Фонте, Сумаоро, Коне, Тиаго Мендес, Тиаго Майя (Шека, 72), Пепе, Иконе, Бамба (Луис Араужо, 68), Рафаэл Леау (Сумаре, 88).
    АмьенГюртнер, Крафт, Гуано, Лефор, Дибасси, Ньяоре (Кужава, 89), Блен (Сегарель, 88), Монкондюи, Отеро, Тимит (Бодмер, 73), Мендоса.
    Предупреждения:
    Гюртнер (64), Мендоса (90), Лефор (90).

     

    ПСЖ – Генгам 9:0 (3:0, 6:0)
    Дата проведения
    19 января, 19.00, «Парк де Пренс»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 11 Неймар, 2:0 – 37 Мбаппе, 3:0 – 45 Мбаппе, 4:0 – 59 Кавани, 5:0 – 66 Кавани, 6:0 – 68 Неймар, 7:0 – 75 Кавани, 8:0 – 80 Мбаппе, 9:0 – 83 Менье.
    ПСЖБуффон, Маркиньос, Тиаго Силва (Менье, 76), Бернат (Курзава, 67), Дани Алвес, Ди Мария, Верратти (Дракслер, 19), Керер, Неймар, Мбаппе, Кавани.
    ГенгамКейяр, Кербра, Ребошу, Икоко, Эбоа-Эбоа, До (Блас, 56), Фири, Дидо, Нгбакото (Джилободжи, 73), Тюрам, Менди (Роделен, 57).
    Предупреждение:
    Курзава (89).

     

    Ним – Тулуза 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    19 января, 22.00, «Стад де Костьере»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 41 Саного.
    НимБернардони, Бриансон, Паки, Ландр, Мауасса, Саванье, Ферри (Бобишон, 82), Рипар (Буанга, 61), Бозок (Депре, 72), Алиуи, Тиуб.
    ТулузаРене, Жюльен, Седзи, Силла, Амьян, Доссеви (Жан, 88), Сангаре, Градель, Сидибе (Каюзак, 56), Диаките, Саного (Лейя-Исека, 90).
    Предупреждения:
    Сидибе (32), Бриансон (50), Саванье (75), Тиуб (81).

     

    Монако – Страсбур 1:5 (1:2, 0:3)
    Дата проведения
    19 января, 22.00, «Луи II»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 12 Ажорк, 0:2 – 17 Томассон, 1:2 – 22 Фалькао, 1:3 – 63 Сиссоко, 1:4 – 68 Ажорк, 1:5 – 90 Фофана.
    МонакоБенальо, Глик, Налдо, Бадиашиле, Балло, Рони Лопеш, Тилеманс, Головин (Силла, 66), Фабрегас, Хенрихс (Сидибе, 55), Фалькао.
    СтрасбурЗельс, Митрович, Мартинес, Лала, Коне, Фофана, Каси, Томассон (Кароль, 73), Мартен (Лиэнар, 81), Сиссоко, Ажорк (Да Кошта, 78).
    Предупреждения:
    Глик (8), Мартен (29), Митрович (36), Бадиашиле (37), Фабрегас (72), Фалькао (77).
    Удаления:
    Налдо (7), Митрович (69).

     

    Реймс – Ницца 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    19 января, 22.00, «Огюст Делон»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 12 Уден, 1:1 – 90, пенальти Вальтер.
    РеймсМенди, Фоке, Абдельхамид, Энгельс, Ромао, Дингоме (Мбемба, 71), Шавалерен, Камара, Кафаро (Оджо, 83), Чаваррия, Уден (Диа, 78).
    НиццаБенитес, Данте, Сарр (Ганаго, 29), Бюрне, Эрей, Сен-Максимен, Тамез (Вальтер, 87), Макенго (Сильвестр, 66), Данило, Сипрьен, Атталь.
    Предупреждения:
    Атталь (81), Тамез (82), Данте (90).

     

    Ренн – Монпелье
    Дата проведения
    20 января, 17.00, «Рю де Лорьен»
    превью матча онлайн статистика

     

    Анжер – Нант
    Дата проведения
    20 января, 19.00, «стад Жан-Буин»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кан – Марсель
    Дата проведения
    20 января, 19.00, «Мишель д′Орнано»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бордо – Дижон
    Дата проведения
    20 января, 21.00, «Стад де Бордо»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сент-Этьен – Лион
    Дата проведения
    20 января, 23.00, «Жоффруа-Гишар»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица лиги 1

    Статистика лиги 1

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