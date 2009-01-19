Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл спринт «классикой», Большунов – 2-й

Сегодня на этапе Кубка мира в Отепя прошла мужская спринтерская гонка классическим стилем. Победил норвежец Йоханнес Клэбо, россиянин Александр Большунов финишировал вторым.

В женском спринте серебро завоевала россиянка Наталья Непряева.

Лыжные гонки

Кубок мира

Отепя, Эстония

Мужчины

Спринт, классический стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Александр Большунов (Россия)

3. Пол Гульберг (Норвегия)

4. Эйрик Брансдал (Норвегия)

5. Маттиас Стенсхаген (Норвегия)

6. Эрик Валнес (Норвегия)

7. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)...

9. Сондре Тюрволл Фоссли (Норвегия)

10. Федерико Пеллегрино (Италия)...

12. Теодор Петерсон (Швеция)

13. Ристоматти Хакола (Финляндия)

14. Франческо де Фабиани (Италия)...

21. Глеб Ретивых (Россия)...

23. Артем Мальцев (Россия)...

26. Андрей Собакарев (Россия)

27. Андрей Краснов (Россия)...

31. Илья Семиков (Россия)...

42. Александр Бессмертных (Россия)