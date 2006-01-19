Карпин – «Краснодару»: «Не надо путать свою честь и честь страны»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на слова гендиректора Владимира Хашига, касающиеся переноса ответного матча 1/4 финала Олимп Кубка России.

РФС сообщил, что встреча состоится 24 февраля, однако позже назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.

Карпин выступает против переноса игры. Хашиг заявляет, что «защищает честь страны в Европе».

– Как отреагировали на замечание Хашига – вы хотите, чтобы «Краснодар» вышел на поле, не отдохнув?

– Могу ответить только то, что еще в ноябре я подумал за «Краснодар», что 21 февраля команда будет играть невосстановленной и надо перенести встречу с февраля на более поздний срок. Мне отказали.

На том совещании в премьер-лиге присутствовал главный тренер «Краснодара», который промолчал. Если генеральный директор не в курсе этой ситуации, пусть спросит у своего тренера.

не хотел проводить встречу 24 февраля, и теперь разговор о том, что в этот день «Краснодар» будет играть невосстановленным – это не наша, а их проблема.

– Как реагируете на такую логику – «Краснодар» защищает честь страны на евроарене, поэтому игру надо перенести?

– Пусть мне кто-нибудь объяснит: чем матч 24 февраля мешает «Краснодару» защитить честь страны тремя днями ранее, 21-го?

Если бы краснодарцы выступали в еврокубках после нашего матча, логику я бы мог понять – в этом случае игра 24 февраля могла помешать защитить честь страны 27 февраля.

А сейчас не вижу, как матч 24 февраля может помешать встрече 21 февраля. В нынешней ситуации «Краснодар» 24 февраля в матче с нами будет защищать свою честь, а не честь страны.

Не надо громких фраз. Не надо путать честь свою и честь страны, – сказал Карпин.