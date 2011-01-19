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    Более 100 тысяч допинг-тестов не были введены в систему ADAMS за предыдущие периоды работы РУСАДА

    Теги допинг WADA РУСАДА московская антидопинговая лаборатория Юрий Ганус Р-Спорт Легкая атлетика

    Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в письме к руководству Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил о том, что свыше 100 тысяч протоколов допинг-контроля не были введены в систему ADAMS. 

    Данный факт был выявлен РУСАДА в ходе двух внутренних расследований, которые были завершены в прошлом году. 

    «Были установлены более 100 тысяч протоколов допинг-контроля, не введенных в систему ADAMS за предыдущие периоды преобразованной РУСАДА», – говорится в письме Гануса. 

    Отмечается, что их ввод практически завершен.

    «РУСАДА выстраивает и в 2019 году продолжит активное взаимодействие с международными организациями по пресечению трафика допинговых препаратов, как в готовом виде, так и в форме компонентов», – цитирует письмо Гануса «Р-Спорт». 

    Заключение о статусе РУСАДА исполком WADA должен объявить 22 января.

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