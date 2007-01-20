UFC Fight Night 143. Сехудо – Диллашоу, ВанЗант победила Остович болевым приемом и другие бои

Сегодня ночью в Бруклине пройдет первый турнир UFC в 2019 году – UFC Fight Night 143. В главном бою за титул в наилегчайшем весе встретятся Генри Сехудо и Ти Джей Диллашоу.
Основной кард:
Генри Сехудо против Ти Джея Диллашоу (бой за титул в наилегчайшем весе);
Грег Харди против Аллена Краудера;
Грегор Гиллеспи против Янси Медейроса;
Джозеф Бенавидес против Дастина Ортиса;
Пейдж ВанЗант победила Рейчел Остович болевым приемом во втором раунде (рычаг локтя);
Гловер Тейшейра победил Карла Роберсона удушающим приемом в первом раунде (треугольник руками).
В главном бою предварительного карда Дональд Серроне нокаутировал Александра Эрнандеса во втором раунде (удары руками).