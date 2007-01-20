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    UFC Fight Night 143. Сехудо – Диллашоу, ВанЗант победила Остович болевым приемом и другие бои

    Теги наилегчайший вес UFC Генри Сехудо Дональд Серроне Грег Харди Гловер Тейшейра Ти Джей Диллашоу Пейдж ВанЗант Янси Медейрос Джозеф Бенавидес Рэйчел Остович Александр Эрнандес Бокс/MMA/UFC

    Сегодня ночью в Бруклине пройдет первый турнир UFC в 2019 году – UFC Fight Night 143. В главном бою за титул в наилегчайшем весе встретятся Генри Сехудо и Ти Джей Диллашоу. 

    Основной кард: 

    Генри Сехудо против Ти Джея Диллашоу (бой за титул в наилегчайшем весе);

    Грег Харди против Аллена Краудера;

    Грегор Гиллеспи против Янси Медейроса; 

    Джозеф Бенавидес против Дастина Ортиса;

    Пейдж ВанЗант победила Рейчел Остович болевым приемом во втором раунде (рычаг локтя);

    Гловер Тейшейра победил Карла Роберсона удушающим приемом в первом раунде (треугольник руками).

    В главном бою предварительного карда Дональд Серроне нокаутировал Александра Эрнандеса во втором раунде (удары руками).

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