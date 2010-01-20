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    Хабиб – Уайту: «Сохрани наилегчайший дивизион. У этих парней есть семьи»

    Теги наилегчайший вес UFC Дэйна Уайт Генри Сехудо Хабиб Нурмагомедов Ти Джей Диллашоу Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту организации Дэйне Уайту с просьбой сохранить наилегчайший дивизион после победы Генри Сехудо над Ти Джеем Диллашоу.

    «Сохрани наилегчайший дивизион, Дэйна. Не далай чуши. У этих парней есть семьи, им нужны деньги.

    Поздравляю друга Генри Сехудо. Олимпийский чемпион и чемпион UFC – это великое достижение!», – написал Нурмагомедов.

    В воскресенье Генри Сехудо сохранил титул, нокаутировав чемпиона в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу за 32 секунды.

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