RT: Дзюба может перейти в «Эвертон»

Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в Англии.

По информации источника RT, в ближайшее время 30-летний форвард сборной России может перейти в .

Речь может идти как об аренде, так и о полноценном трансфере. Клуб из Ливерпуля проявлял интерес к игроку еще прошлым летом.

Кроме того, интересуется одним из футболистов , и Дзюба может стать частью сделки.

Сам игрок не против переезда в Англию, а главный тренер «Эвертона» заинтересован в его услугах.

Действующий контракт футболиста с рассчитан до июля 2020 года.

В декабре Дзюба рассказывал, что летом давал авторизацию на переход , «Вест Хэм» и «Ньюкасл».