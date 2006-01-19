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    RT: Дзюба может перейти в «Эвертон»

    Теги Зенит Артем Дзюба Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Марку Силва Футбол

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Англии.

    По информации источника RT, в ближайшее время 30-летний форвард сборной России может перейти в «Эвертон».

    Речь может идти как об аренде, так и о полноценном трансфере. Клуб из Ливерпуля проявлял интерес к игроку еще прошлым летом. 

    Кроме того, «Зенит» интересуется одним из футболистов «Эвертона», и Дзюба может стать частью сделки.

    Сам игрок не против переезда в Англию, а главный тренер «Эвертона» Марку Силва заинтересован в его услугах. 

    Действующий контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до июля 2020 года.

    В декабре Дзюба рассказывал, что летом давал авторизацию на переход «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

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