RT: Дзюба может перейти в «Эвертон»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Англии.
По информации источника RT, в ближайшее время 30-летний форвард сборной России может перейти в «Эвертон».
Речь может идти как об аренде, так и о полноценном трансфере. Клуб из Ливерпуля проявлял интерес к игроку еще прошлым летом.
Кроме того, «Зенит» интересуется одним из футболистов «Эвертона», и Дзюба может стать частью сделки.
Сам игрок не против переезда в Англию, а главный тренер «Эвертона» Марку Силва заинтересован в его услугах.
Действующий контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до июля 2020 года.
В декабре Дзюба рассказывал, что летом давал авторизацию на переход «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».