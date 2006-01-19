«Ливерпуль» вдесятером победил «Кристал Пэлас» (4:3). У команды Клоппа 60 очков, отрыв от «Сити» – 7

«Ливерпуль» вдесятером победил «Кристал Пэлас» (4:3) в рамках 23-го тура АПЛ. Команда Юргена Клоппа продолжает лидировать в чемпионате, набрав 60 оков. Отрыв от «Манчестер Сити» – 7 очков.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 19 января, 18.00, «Энфилд»
- Голы:
- 0:1 – 34 Таунсенд, 1:1 – 46 Салах, 2:1 – 53 Фирмино, 2:2 – 65 Томкинс, 3:2 – 75 Салах, 4:2 – 90 Мане, 4:3 – 90 Майер.
-
Ливерпуль –
Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Кейта (Шакири, 71), Фабиньо (Лаллана, 87), Мане, Фирмино, Салах (Рафаэл Камашу, 90).
-
Кристал Пэлас –
Сперони, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Макартур (Майер, 81), Миливоевич, Таунсенд, Куяте (Шлупп, 75), Заа, Айю (Уикхэм, 81).
- Удаление:
- Милнер (89).