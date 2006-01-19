«Ливерпуль» вдесятером победил «Кристал Пэлас» (4:3). У команды Клоппа 60 очков, отрыв от «Сити» – 7

«Ливерпуль» вдесятером победил «Кристал Пэлас» (4:3) в рамках 23-го тура АПЛ. Команда Юргена Клоппа продолжает лидировать в чемпионате, набрав 60 оков. Отрыв от «Манчестер Сити» – 7 очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ