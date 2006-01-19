«Арсенал» победил «Челси» (2:0) и вернулся на 5-е место в АПЛ

«Арсенал» победил «Челси» (2:0) в рамках 23-го тура АПЛ.

«Канониры» набрали 44 очка (столько же у «МЮ») и вернулись на 5-е место в таблице.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ