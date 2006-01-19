«Арсенал» победил «Челси» (2:0) и вернулся на 5-е место в АПЛ

«Арсенал» победил «Челси» (2:0) в рамках 23-го тура АПЛ.
«Канониры» набрали 44 очка (столько же у «МЮ») и вернулись на 5-е место в таблице.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 19 января, 20.30, «Эмирейтс»
-
Арсенал –
Лено, Папастатопулос, Колашинац, Бельерин (Эль-Ненни, 72), Косьельни, Торрейра, Джака, Гендузи, Рэмзи (Мэйтленд-Найлз, 67), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).
-
Челси –
Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Азар, Канте, Педро (Хадсон-Одои, 80), Ковачич (Баркли, 63), Виллиан (Жиру, 68), Жоржиньо.
- Предупреждения:
- Давид Луиз (37), Баркли (90).