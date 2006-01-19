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    «Арсенал» победил «Челси» (2:0) и вернулся на 5-е место в АПЛ

    Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Футбол

    «Арсенал» победил «Челси» (2:0) в рамках 23-го тура АПЛ.

    «Канониры» набрали 44 очка (столько же у «МЮ») и вернулись на 5-е место в таблице.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Арсенал – Челси 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    19 января, 20.30, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 14 Ляказетт, 2:0 – 39 Косьельни.
    АрсеналЛено, Папастатопулос, Колашинац, Бельерин (Эль-Ненни, 72), Косьельни, Торрейра, Джака, Гендузи, Рэмзи (Мэйтленд-Найлз, 67), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).
    ЧелсиАррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Азар, Канте, Педро (Хадсон-Одои, 80), Ковачич (Баркли, 63), Виллиан (Жиру, 68), Жоржиньо.
    Предупреждения:
    Давид Луиз (37), Баркли (90).

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