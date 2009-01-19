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    «Реал» победил «Севилью» (2:0) и поднялся на 3-е место в Ла Лиге. Sports.ru показывал прямую трансляцию

    Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига Футбол

    В 20-м туре примеры «Реал» победил «Севилью» (2:0) и с 36 очками поднялся на 3-е место в турнирной таблице.

    На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.

    Реал Мадрид – Севилья 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    19 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 78 Каземиро, 2:0 – 90 Модрич.
    Реал МадридКуртуа, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос, Себальос (Вальверде, 88), Каземиро, Васкес (Иско, 77), Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.
    СевильяВацлик, Кьер, Гомес, Эскудеро (Сальватьерра, 86), Каррису, Банега, Навас, Васкес, Сарабия, Андре Силва (Мунир, 75), Бен-Йеддер (Промес, 71).
    Предупреждения:
    Каррису (30), Банега (54), Каземиро (61), Себальос (65), Кьер (85).

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