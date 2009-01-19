«Реал» победил «Севилью» (2:0) и поднялся на 3-е место в Ла Лиге. Sports.ru показывал прямую трансляцию

В 20-м туре примеры «Реал» победил «Севилью» (2:0) и с 36 очками поднялся на 3-е место в турнирной таблице.
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.
- Дата проведения
- 19 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос, Себальос (Вальверде, 88), Каземиро, Васкес (Иско, 77), Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.
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Севилья –
Вацлик, Кьер, Гомес, Эскудеро (Сальватьерра, 86), Каррису, Банега, Навас, Васкес, Сарабия, Андре Силва (Мунир, 75), Бен-Йеддер (Промес, 71).