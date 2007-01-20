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    Шарапова проиграла в 1/8 финала Australian Open с 51 невынужденной ошибкой

    Теги Мария Шарапова Australian Open WTA Эшли Барти Теннис

    Пятикратная чемпионка «Шлемов» Мария Шарапова (30), в 1/8 финала Australian Open уступившая Эшли Барти (15) 6:4, 1:6, 4:6, допустила за матч 51 невынужденную ошибку (десять двойных) при 17 активно выигранных очках (соперница – 45 при 28).

    В середине матча 31-летняя Шарапова проиграла девять геймов подряд и в решающем сете была в одном очке от счета 0:5. Позднее она вернула один брейк и имела двойной брейк-пойнт при 3:4. В последнем гейме чемпионка-2008 отыграла два матчбола, но на третьем 22-летняя австралийка – действующая чемпионка парного US Open и финалистка турнира в Сиднее в начале месяца – подала эйс и вышла в свой первый четвертьфинал «Шлема».

    Экс-первая ракетка мира Шарапова, в пре боролась за первый после дисквалификации четвертьфинал Australian Open (второй – на всех «Шлемах»).

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