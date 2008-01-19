Главный арбитр КХЛ: «У нас нет домашнего судейства, предвзятости. Этим нужно дорожить»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов ответил на критику судейства в матчах . В нескольких играх клуба арбитры принимали спорные решения.

«Хоккей — контактный вид спорта. Когда болельщики смотрят повтор, то делают это по пять раз, с разных ракурсов, в замедленном повторе. Судья же принимает решение на льду за доли секунды. Молниеносно. И даже не после видеоповтора, а прямо сразу.

Я 50 раз говорил, что арбитры — не роботы. Они могут где-то не так встать, не так расположиться. Но знаете, что самое главное есть в нашей лиге? У нас вообще нет такого понятия, что какую-то команду засуживают. У нас нет домашнего судейства. Предвзятости нет. Это то, чем нужно дорожить. А ведь об этом не говорят.

Есть специалисты, которые принимают решение в судейской — так называемой «военной комнате». Они имеют право выносить решение только на основании видеофрагмента и того, что записано в регламенте. Они не могут отходить от видео. И должны по факту видеть, где находится шайба.

Гипотетически мы можем предположить, что шайба где-то пересекла ленточку. Но без видео мы это никогда не докажем. Есть презумпция невиновности. Виден гол — ок.

Болельщики ведь так и называются, потому что они болеют за свою команду. И я их прекрасно понимаю. Потому что тоже болею в разных видах спорта.

За кого? За сборную России. И иногда так закипаю на кухне, что меня жена успокаивает: «Подожди, это ведь арбитры, твои коллеги». Но это же страсти. Так было, есть и будет», — сказал Анисимов.

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